The end anche per Gustavo Rodriguez, dopo l’abbandono del figlio Jeremias. Probabilmente padre e figlio si erano immaginati un’altra avventura all’Isola dei Famosi, forse più soft e meno agguerrita. E invece, da quando hanno messo piede in Honduras i due hanno avuto screzi con molti altri naufraghi. C’è poi stato il responso del pubblico che ha bocciato entrambi. Inoltre a non aver particolarmente apprezzato il cammino dei due Rodriguez ci sono state anche Vladimier Luxuria e Ilary Blasi che, proprio nel momento in cui è stato eliminato Gustavo, si sono rese protagoniste di una serie di spernacchiate piuttosto insolite. Pure la regia ci ha messo del suo.

Lo show della moglie di Totti e dell’ex parlamentare è andato in scena nel momento in cui è stato rivelato l’esito del televoto relativo a Playa Sgamada. Poco prima che la Blasi svelasse chi sarebbe stato mandato a casa , Gustavo ha voluto dire al pubblico di nutrire la speranza di essere eliminato così da poter riabbracciare i suoi familiari. “Per favore, voglio tornare, chiedo al pubblico di farmi tornare”, ha dichiarato l’argentino, beccandosi il primo sfottò di Luxuria. “Non ti preoccupare, sta sereno”, ha scandito l’opinionista, sicura che i telespettatori non l’avrebbero salvato.

Ancor più caustica è stata Ilary che, dopo avere ascoltato il naufrago, si è lasciata andare ad una battuta velenosa: “Va bene, io faccio partire gli ultimi trenta secondi di televoto e poi faccio partire pure te”. Boato e risate in studio. Spazio poi ad un’altra stilettata di Vladimir che con evidente tono ironico ha detto: “Io sono sempre per la ricomposizione familiare e quindi spero che Gustavo torni in Italia a ritrovare il suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”.

Infine ecco l’esito del televoto: Gustavo eliminato. “Ho capito che dall’altra parte dell’isola hanno paura di me e Clemente, grazie mille al pubblico. Lo ringrazio tantissimo”, ha sottolineato Rodriguez emozionato. L’intervento ha scatenato di nuovo Vladimir che ha fatto piovere dell’altra pungente ironia: “Il pubblico lo ringraziamo noi (per averti eliminato, ndr.), grazie pubblico“. Il tutto contornato dalla sirena di una nave fatta suonare ripetutamente dalla regia di Cenci, che ha pure fatto mandato le note di Povero Gabbiano.

Ilary, all’ennesima strombazzata di nave mandata da Cenci, è scoppiata a ridere, commentando in romanesco stretto: “Ma perché Cenci continua con sto nave? C’avemo na barchetta e fa suona la nave”. Tantissimi telespettatori dell’Isola si sono poi riversati su Twitter, in estasi e in festa per le battute di Lady Totti e di Luxuria. E no, i Rodriguez non hanno convinto: il loro viaggio nel reality finisce qui.