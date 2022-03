Isola dei Famosi 2022, Barù “in trattativa”: cosa è uscito fuori

Ci sarebbe la possibilità di rivedere lo chef, che ha conquistato il cuore di Jessica Selassié, in tv direttamente in Honduras

Barù potrebbe davvero sbarcare all’Isola dei Famosi 2022? Questo è ciò di cui si parla sul web nelle ultime ore. Ci sarebbe delle trattative in corso per far approdare lo chef, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in Honduras! Il reality show condotto da Ilary Blasi per la seconda volta consecutiva prende il posto del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini, dove il nipote di Costantino della Gherardesca si è classificato terzo in finale. Ed ecco che ora si parla della possibilità di rivederlo ancora sul piccolo schermo, non più chiuso dentro le quattro mura della Casa di Cinecittà.

A lanciare l’indiscrezione su Barù all’Isola 2022 ci pensa Amedeo Venza. L’esperto di gossip fa sapere che “potrebbe sbarcare in Honduras nelle prossime puntate”. Come accaduto al GF Vip, lo chef andrebbe a inserirsi nelle dinamiche del reality quando il gioco è ormai iniziato per gli altri naufraghi. Il cast è già pronto a iniziare questa esperienza e il pubblico di Canale 5 avrà modo di scoprirlo nella prima serata di domani, lunedì 21 marzo 2022. Sembra che, intanto, la produzione abbia deciso di chiamare all’appello anche Gherardo.

“L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema”

Ora che si sta godendo la tranquillità dopo essere stato per tre mesi sotto gli accesissimi riflettori di Cinecittà, Barù avrebbe ricevuto questa importante offerta. Cosa farà lo chef che ha conquistato Jessica Selassié? Ieri, nella sua prima intervista a Verissimo, ha chiaramente rivelato di essere finito nella Casa più spiata d’Italia “per i soldi” e per evitare le vacanze di Natale.

Ha accettato la sfida nei confronti di se stesso e ora potrebbe scegliere di accettarne un’altra, questa volta però in Honduras. In attesa di scoprire cosa dirà oggi la principessa nel salotto di Silvia Toffafin, Barù ha già spento le speranze dei fan dei Jerù. Infatti, ha esplicitamente dichiarato che attualmente non c’è una donna nella sua vita.

Lo chef ha espresso pensieri positivi sulla vincitrice del GF Vip 6, ma pare che per loro non c’è il futuro che in tanti speravano. Jessica e Barù, come si era detto in questi giorni, non hanno ancora proseguito la loro conoscenza lontano dai riflettori delle telecamere. Lui stesso ha ammesso di essere attratto dalla Selassié, con cui gli piacerebbe continuare un’amicizia.

Non solo, ha confessato che in questo momento non vuole avere “una storia romantica”. Dunque, da parte sua sembra non esserci una predisposizione a intraprendere una relazione amorosa con Jessica. D’altronde, l’ha più volte fatto capire all’interno della Casa di Cinecittà, ma i fan dei Jerù non hanno mai smesso di sognare.