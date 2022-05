Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. Questa sedicesima puntata è iniziata con un forte applauso per Ilary Blasi, che ha apprezzato tanto. Il pubblico presente in studio ha mostrato tutto il suo entusiasmo. Dopo di che, la serata è andata avanti con Carmen Di Pietro, che ha tentato di capire le intenzioni di MariaLaura de Vitis con Alessandro. Non si arriva a una vera e proprio conclusione. Infatti, Carmen continua a essere gelosa di suo figlio e ad avere dei sospetti sulla ragazza. Quest’ultima non convince molto per quanto riguarda l’interesse che professa nei confronti di Alessandro.

Vladimir Luxuria l’ha stuzzica un po’, facendole notare le varie differenze tra il suo ex fidanzato Paolo Brosio e Alessandro. Nella prima fase di questa puntata, Ilary e Alvin hanno risposto alle voci di crisi sul loro rapporto di amicizia. Inoltre, l’inviato ha svelato come sta Guendalina Tavassi, che si trova attualmente in infermeria. Ed è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: ha dovuto lasciare subito la Playa Palapa Marco Cucolo con il 12% (Edoardo 58%, MariaLaura 17%, Lory 13%). Il fidanzato della Del Santo ha dato il bacio di giuda a Roger Balduino.

La 16esima puntata dell’Isola 2022 è andata avanti con la prova leader al femminile. A vincere quella delle donne è stata MariaLaura, che ha avuto il potere di mandare qualcuno direttamente al televoto: ha scelto per esclusione Lory, salvando Mercedesz Henger e Carmen. Dopo di che, Ilary ha permesso a Roger ed Estefania di confrontarsi faccia a faccia. Ma il loro confronto genera un certo malumore in studio e una rottura definitiva, se così si può chiamare.

Intanto, insieme a lei, sono sbarcati da Playa Sgamada su Playa Palapa i Tatanca. Qui hanno sfidato i loro vecchi compagni d’avventura in una prova ricompensa. Ebbene proprio loro hanno vinto il bottino, con una sfida tra donne. Roger ha poi sfidato Clemente Russo, perdendo! Il modello brasiliano ha accusato un serio problema alla caviglia durante questa dura prova. Si è accasciato a terra e ha chiesto qualche minuto per riprendersi.

Dopo di che, Alvin ha spiegato che sarebbe stato presto trasportato in elicottero nella postazione medica per effettuare una radiografia e valutare la situazione. “Ora sta meglio, stiamo cercando di capire le sue condizioni”, ha dichiarato Alvin. Intanto, per Mercedesz Henger è arrivata una sorpresa: un video messaggio da parte di sua madre Eva, che di recente ha subito un grave incidente.

E per Mercedesz le sorprese non sono finite qui. È stato dedicato uno spazio al suo rapporto con Edoardo Tavassi. Vladimir Luxuria ha palesato il suo dubbio: la giovane Henger sta recitando? In realtà, sono tantissimi i telespettatori che non credono all’interesse che Mercedesz vuole mostrare nei confronti del fratello di Guendalina.

La naufraga si è difesa, facendo presente ciò che conta di più per lei è il parere del Tavassi. Dopo di che, Mercedesz ed Edoardo hanno affrontato una prova di apnea, con il bacio sommerso. I due, però, non hanno superato la il tempo da battere, in quanto la Henger è tornata a galla prima del previsto. Pertanto, non hanno vinto ciò che c’era in palio: un letto da condividere.

La puntata è andata avanti con il lancio del televoto flash su Playa Sgamada. In seguito, l’attenzione si è spostata nuovamente su Playa Palapa, dove hanno potuto prendere parte alla prova leader degli uomini solo Nick, Edoardo e Alessandro. Il figlio di Carmen Di Pietro ha vinto la sfida e ha mandato direttamente al televoto Nick.

È stata eliminata definitivamente al televoto flash Laura Maddaloni con il 5% dei voti (Licia 39%, Fabrizia 28%, Estefania 20%, Clemente 8%). Ed è così arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto Nick, Lory, Nicolas e Blind. I primi due sono stati nominati dai leader, dopo le rispettive prove.

Blind ha nominato Nicolas;

Carmen ha nominato Nicolas;

Nick ha nominato Nicolas;

Edoardo ha nominato Blind;

Nicolas ha nominato Blind;

Lory ha nominato Blind;

Mercedesz ha nominato Nicolas;

Alessandro e MariaLaura come leader hanno nominato Blind.

Ilary Blasi ha confermato a fine puntata che arriveranno quattro nuovi naufraghi: tre uomini e una donna. Le new entry sbarcheranno in Honduras la prossima settimana.

Sorpresona per Nicolas Vaporidis, che ha ricevuto una lettera da parte della fidanzata, di cui ancora non è nota l’identità. Stasera il naufrago, commosso, ha svelato un dettaglio importante, si chiama Ali. Ilary Blasi gli ha assicurato che lo segue sempre.

Intanto, Alvin ha aggiornato tutti sule condizioni Roger Balduino, trasportato in ospedale dopo la sfida contro Clemente. Il risultato della radiografia ha dato notizie buone: non c’è una frattura, ma una distorsione. “Nei prossimi giorni capiremo il da farsi, se può rimanere o meno”, afferma l’inviato.