Isola 2022, Roger ed Estefania: giù le maschere. L’epico labiale di Beatriz

All’Isola dei Famosi 2022 si era formata una coppia o almeno così sembrava, quella composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal. In realtà, la loro storia non ha mai pienamente convinto né il pubblico né i loro stesso compagni d’avventura. L’arrivo di Beatriz, ex fidanzata del modello brasiliano, ha solo complicato la situazione. Sin dai primi momenti, la presenza in studio della ragazza ha destato molti sospetti. Pare che Roger, prima di iniziare il gioco, abbia lasciato il numero di Beatriz, indicandola come persona vicina a lui da invitare.

Se così fosse vero, come mai Balduino avrebbe scelto di segnalarla come “persona cara” alla trasmissione? Questo ha generato non pochi sospetti, anche perché sin da subito Beatriz ha attaccato Roger, accusandolo di essere un bugiardo. Infatti, lei ha sempre ritenuto che, prima di iniziare questa esperienza in Honduras, il modello le avrebbe promesso che sarebbe tornato da lei. Invece, poi ha intrapreso una relazione amorosa con Estefania. Di fronte al malumore di Beatriz, la produzione ha deciso di dare una svolta alla situazione che si era creata.

Ilary Blasi ha così proposto alla ragazza di partire per l’Honduras, con l’obbiettivo di ritrovarsi faccia a faccia con Roger ed Estefania per chiarire. Beatriz si è sempre detta convinta del fatto che Balduino avrebbe scelto lei. Proprio durante la puntata dell’Isola, in cui è sbarcata in Honduras, la Bernal ha perso al televoto ed è finita su Playa Sgamada.

Non ha avuto modo di osservare da vicino Roger e Beatriz. A rivelarle cos’è accaduto tra loro ci ha pensato Laura Maddaloni. La delusione ha portato Estefania a cambiare decisamente opinione su Balduino, tanto da mandarlo a quel paese. Stasera da Playa Sgamada, la modella argentina sbarca su Playa Palapa per avere un confronto direttamente con Roger.

Estefania si dichiara stufa di questa situazione e accusa Balduno di averla presa in giro. In particolare, crede che il suo sia stato un gioco orchestrato insieme a Beatriz, in cui lei è diventata una vittima. Roger non fa nulla per farle cambiare idea ed entrambi non dimostrano per nulla di essere una coppia che si sta dividendo. Infatti, non appaiono particolarmente addolorati.

Anzi, Roger sembra indifferente, tanto che non cerca di far riflettere Estefania. A questo punto, vedendo che il modello brasiliano continua a parlare di ciò che c’è stato tra loro, Ilary Blasi interviene e non maschera la sua delusione. “Vabbé le parole se le porta via il mare Roger. Mi aspettato una reazione diversa”, afferma la padrona di casa.

Ma Roger non cambia strada e accusa Estefania di aver usato una strategia per restare in gioco il più possibile, cercando di conquistare il pubblico con una storia d’amore. E qui lo ferma Ilary ancora: “Allora anche tu hai preso parte a questa strategia”. I due sembra che non sappiano più che pesci pigliare e questa sembra essere una chiara conferma dei vari dubbi dei telespettatori.

“Questo è un amore solido come pasta frolla. Cioè ragazzi, ci avete preso in giro”, tuona dallo studio Vladimir Luxuria, voce del popolo. Estefania si difende, ma non regge. L’opinionista attacca di nuovo sottolineando una sua stessa frase: “Hai detto che ti sentivi comoda, ma l’hai scambiato per un divano?”. Il crollo dei due naufraghi è così evidente che Beatriz in studio dice a bassa voce: “Che figura di m..a”.

Questo è possibile capirlo attraverso il labiale. Il confronto tra Roger ed Estefania si conclude così e sembra che entrambi non abbiano più alcuna intenzione di tornare sulla vecchia strada. Il modello brasiliano va via di tutta fretta e Ilary non trattiene la battuta che ha conquista il web: “E Roger se n’è andato… a Playa Sfancu..da”.