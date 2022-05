Isola 2022, cosa ha detto Laura a Estefania su Roger: c’è il fuorionda

Cosa ha detto Laura Maddaloni a Estefania su Roger? Il mistero è stato risolto nel corso del daytime dell’Isola dei Famosi 2022 di oggi. Ieri sera Laura è stata eliminata dalla Palapa e ha raggiunto gli altri su Playa Sgamada. Appena arrivata ha subito messo la pulce, anzi le pulci nell’orecchio di Estefania a proposito di Roger. Per questo la modella non ha reagito bene quando Ilary Blasi le ha fatto recapitare un bigliettino d’amore proveniente dall’altra spiaggia. Roger infatti ha tentato di corrompere il personale medico affinché consegnasse questo biglietto a Estefania, ma la produzione è venuta a saperlo e per stavolta hanno deciso di chiudere un occhio.

Ilary e tutto lo studio pensavano di vedere grandi feste da parte di Estefania dopo il biglietto di Roger. Eppure così non è stato, anzi la naufraga ha detto di avere dei dubbi sul fidanzato. Nel trambusto generale ha anche accennato al voto contro un Tiburon, ma la Blasi non ha approfondito. A cosa si riferiva? Alla settimana scorsa, quando Roger è venuto meno ai patti del gruppo e non ha nominato, in qualità di leader, uno dei Cucaracha ma ha mandato al televoto Lory Del Santo, fidanzata di un membro del loro gruppo.

Questo è stato considerato un tradimento non solo da parte di Laura, ma pure di Estefania che ha scoperto tutto. Come? Glielo ha raccontato Laura. Nel daytime di oggi, infatti, si è visto che manco il tempo di mettere piede su Playa Sgamada che Laura ha sparlato di Roger con Estefania. Questo il racconto fuori onda:

“Roger fa la sua strategia. Lui vuole vincere. Io te lo dico in faccia. Prima di venire qua gli ho dato il bacio. Per me sta giocando dal primo giorno e complimenti perché ci ha fregati. Finge un amore vero, perdonami te lo dico guardandoti negli occhi, per andare avanti. Ma queste non sono cose che mi riguardano”

Quindi ha spiegato che Roger avrebbe finto di essere amico di entrambi i gruppi. E ha riportato quindi che ha nominato Lory, mandando al televoto in un colpo solo due del loro gruppo. “Ci hanno riso addosso”, ha aggiunto forse riferendosi ai Cucaracha. In confessionale, poi, Laura ha spiegato meglio la sua posizione e perché ha parlato male di Roger con Estefania:

“Per me era fondamentale che Estefania sapesse del bacio, della motivazione e della strategia di gioco. Ha fatto una strategia che a me non piace. Tradire le persone a lui vicine pur di arrivare più avanti possibile”

Anche Clemente Russo ha detto la sua: secondo lui Roger avrebbe fatto un patto con Nicolas Vaporidis e qualcun altro per arrivare in finale. Russo, però, dimentica che è il pubblico ad avere l’ultima parola ed è il pubblico a decidere chi mandare avanti: non riesce a intuire l’andazzo, vedendo che gli eliminati sono tutti ex Tiburon? Intanto Estefania non l’ha presa benissimo:

“Sono rimasta scioccata e molto delusa, non me lo aspettavo. Capisco che vuoi giocare, è un gioco, va benissimo avere una strategia, ma non puoi deludere il tuo gruppo. Dirci una cosa e farne un’altra”

In realtà, però, sempre nel daytime, Estefania ha ammesso di avere dubbi su Roger anche per Beatriz: