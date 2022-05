Isola, Blasi e Alvin: silenzio rotto sulle voci di ‘crisi’. Come sta Guendalina

Tra Ilary Blasi e Alvin si è rotto davvero qualcosa? La conduttrice e l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022 hanno un rapporto di amicizia e, questo, negli anni è sempre stato evidente a tutti. Ma ultimamente alcuni atteggiamenti sono apparsi come segnali di gelo per i due volti del reality show di Canale 5. Come stanno davvero le cose? A rivelare la verità dei fatti sono proprio i diretti interessati. Nel corso della puntata di stasera, 13 maggio 2022, Ilary e Alvin smentiscono le ultime voci sul loro rapporto d’amicizia.

A inizio serata, la conduttrice chiede all’inviato il motivo per cui porta i pantaloni lunghi. “Fa fresco in Honduras?“, chiede la padrona di casa. E la Blasi così commette una gaffe. Alvin, infatti, ha sempre indossato i pantaloni lunghi nel corso delle varie puntate andate in onda finora. Impossibile non ridere per Ilary, che si giustifica facendo notare che probabilmente si è confusa con le prove. “Allora nelle prove… Ma io lo vedo sempre con i pantaloncini”, afferma la conduttrice dopo la gaffe.

Ed è a questo punto che Ilary e Alvin mettono su una scenetta all’Isola 2022 per dimostrare che non ci sono tensioni tra loro. Ci scherzano su, smentendo così tali notizie. Ironizzando sulla cosa, la Blasi cerca di mostrarsi minacciosa.

“Partiamo malissimo, te lo dico Alvin. Tu sei il mio nemico numero 1. Stasera io e te avremo un faccia a faccia”

Il tutto, ovviamente, in chiave scherzosa. Ed è proprio il loto tono ironico che fa da smentita. Nicola Savino esclama: “È vero allora quello che c’è scritto”. Sempre con ironia, la Blasi conferma che “è tutto vero”. Dall’altra parte in Honduras, Alvin sta ovviamente al gioco per eliminare queste voci.

“Ti aspetto per il faccia a faccia. Però, preferirei venissi qui, perché si fanno in Honduas i faccia a faccia, non a distanza. Ma io lo farò anche a distanza, cara Ilary. Non ti temo”

Il tutto si conclude con Alvin che cambia discorso, confermando che il loro dialogo è uno scherzo per smentire i gossip: “A parte gli scherzi…”. Solo qualche giorno fa, le voci sulle presunte tensioni che sarebbero nate tra loro si sono accese. L’indiscrezione aveva fatto sapere che i due amici “non si sopportano più”. Non solo, si parlava di “tentativi in corso per ricucire i rapporti”.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi in infermiera: come sta

Nei giorni scorsi, i fan dei fratelli Tavassi si sono preoccupati parecchio. La striscia quotidiana del reality show ha annunciato l’assenza di Guendalina, che attualmente si trova in infermeria. Stasera Alvin ci tiene a precisare che non prenderà parte alla puntata. “Non è stato evidenziato nulla di anomalo”, rivela l’inviato in Honduras. Dunque, niente di grave per Guendalina, come già aveva fatto sapere il fidanzato Federico Perna.

Nonostante ciò, i medici hanno preferito procedere con dei giorni di riposo. Dunque, la Tavassi ha ancora bisogno di riprendere le forze, prima di tornare a giocare insieme al gruppo. Invece, Blind torna ufficialmente in scena. Stasera il rapper si trova insieme ai suoi compagni d’avventura, dopo giorni d’assenza.