Lacrime per la giovane che ha raccontato il periodo difficile attraversato con la madre, con la quale non si è parlata per due anni

Il crollo emotivo di Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata del 13 maggio, la giovane, chiamata in disparte rispetto al resto del gruppo da Ilary Blasi, ha confidato in quali rapporti è oggi con la madre Eva, con la quale non si è parlata per circa due anni. Le frizioni iniziarono quando la madre cominciò a sostenere che la figlia fosse manipolata dall’allora fidanzato Lucas Peracchi, arrivando a muovere gravissime accuse di violenza contro l’ex tronista di Uomini e Donne. Mercedesz si schierò con il compagno (oggi i due non stanno più assieme), troncando il legame con l’attrice ungherese. Poi, pochi giorni fa, proprio poco prima che Mercedesz partisse per l’Honduras, Eva è rimasta vittima di un terribile incidente stradale in cui ha riportato molte fratture rischiando la vita assieme al marito Massimiliano Caroletti. Ora sta ricevendo le cure in una clinica romana. Il bicchiere mezzo pieno della tragica vicenda è che madre e figlia si sono finalmente riavvicinate.

“Come sono i vostri rapporti oggi?”, ha chiesto senza troppi fronzoli Ilary, con Mercedesz che si è subito messa a piangere. Le lacrime le hanno solcato il viso per tutta la chiacchierata, segno che la questione relativa al legame con mamma Eva l’ha segnata profondamente. “Non sono come prima – ha spiegato la giovane Henger -, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero. Cioè con il pensiero, la speranza di poter riallacciare un rapporto con lei che a un certo punto sembrava perduto. Come al solito L’Isola ti fa realizzare tante cose che sembrano scontate”.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi strappa la promessa a Mercedesz Henger

La Blasi ha poi virato sul tema incidente. “Il giorno che ho saputo dell’incidente – ha raccontato Mercedesz – me ne sono pentita tantissimo (dell’aver troncato i rapporti, ndr). Però so che delle motivazioni c’erano. E se questo periodo di distacco, incidente a parte, ci è voluto per creare un rapporto migliore di prima, allora ci è voluto. Ma in quel momento me ne ero pentita tantissimo, cerco di vedere il lato positivo”.

A questo punto la conduttrice dell’Isola ha mostrato alla naufraga un tenero videomessaggio spedito da Eva alla figlia. La clip è stata registrata nella stanza d’ospedale in cui l’attrice è ricoverata. “Sei brava, simpatica e dolce come sei sempre stata – ha sottolineato mamma Eva -. Sono orgogliosa di te e contenta che non hai rinunciato. Tra noi ci sono state incomprensioni ma appena torni ci abbracceremo forte”.

“Mi prometti che quando torni riallaccerai i rapporti con lei?”, ha chiesto Ilary. Mercedesz si è ritrovata in una valle di lacrime e, avendo la voce rotta dal pianto, ha annuito con il capo.

Quindi è intervenuta Vladimir Luxuria: “Questa è una bellissima testimonianza, alla faccia degli odiatori che in questo periodo hanno detto: ‘Ma come? La madre sta male e quella sta lì?'”. La giovane ha così spiegato di non essere stata toccata dalle voci in quanto le uniche opinioni di cui tiene conto sono quelle delle persone che stima. Inoltre ha ribadito che prima di prendere la decisione di iniziare il viaggio all’Isola, ha parlato con la madre, la quale le ha assolutamente detto di non rinunciare al reality show.