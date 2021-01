Isola dei Famosi 2021, spuntano altri due nomi: c’è un ex volto di Milly

Spuntano altri due presunti naufraghi della nuova edizione al via a marzo 2021: Ilary Blasi avrà un ex star del Bagaglino e un volto di Milly Carlucci nel cast?

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 comincia a prendere forma. Almeno sulla carta, visto che i nomi non sono stati ancora ufficializzati. Le conferme arriveranno solo con la classica copertina su qualche rivista che annuncerà il cast ufficiale dell’Isola 2021. Ma prima che venga pubblicata non possono di certo mancare le indiscrezioni sui prossimi concorrenti. C’è un po’ di confusione intorno ai nuovi naufraghi, forse perché continuano a essere reclutati volti per il GF Vip, che non vuole proprio spegnere i riflettori quest’anno. I due reality show si passeranno il testimone nei primi giorni di marzo 2021, per cui è tempo di parlare anche dell’Isola condotta da Ilary Blasi.

I riflettori sono puntati sul ritorno di Ilary, il pubblico non vede l’ora di rivederla al timone di un reality show dopo l’addio al GF Vip. Ma anche il cast è importante e incuriosisce i fan del format. Chi ci sarà? Ebbene, oggi Tv Blog ha aggiunto altri due possibili nomi in partenza per l’Honduras. Sul volo che condurrà i concorrenti verso Cayo Paloma e Cayo Cochinos ci saranno anche Gilles Rocca e Angela Melillo? Quest’ultima è attrice e showgirl, ha raggiunto la notorietà partecipando al Bagaglino.

Gilles Rocca non ha bisogno di molte presentazioni, visto che di recente è stato protagonista di Ballando con le stelle. E ha anche vinto, battendo il favorito alla vittoria Paolo Conticini. Dopo il programma di Milly Carlucci Rocca ha ricevuto un enorme consenso da parte del pubblico, quindi potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi 2021 per consolidare questa popolarità. Sono sempre indiscrezioni, per cui bisogna attendere conferme e notizie ufficiali prima che i fan possano gioire per Gilles Rocca all’Isola 2021.

Cast Isola dei Famosi 2021, tutte le indiscrezioni sui concorrenti

L’8 marzo si avvicina, tra poche settimane si scoprirà il cast ufficiale dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Ci sono ancora dei grandi punti interrogativi anche su ruoli importanti come l’inviato e gli opinionisti in studio. Si è parlato di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando opinionisti accanto alla Blasi, ma nulla è ancora certo. Come inviato invece sembrava in pole position Aurora Ramazzotti, invece pare la stia spuntato Elenoire Casalegno. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, ci sono stati i “no” di Asia Argento e Garrison Rochelle. Ma anche Giulio Berruti ha rifiutato qualsiasi ruolo nel reality.

Anche Sossio Aruta ha fatto sapere se ci sarà o meno, mentre una conduttrice sarebbe in trattativa anche se non vorrebbe farlo sapere. Si tratta di Elisa Isoardi, che potrebbe avventurarsi come naufraga. Tra i possibili nomi anche quello di Giovanni Ciacci.