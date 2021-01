Sossio Aruta scioglie le riserve sulla presenza all’Isola dei Famosi: il post

L’Isola dei Famosi 2021 scalda i motori, ma la messa a punto del reality deve ancora essere perfezionata. Ilary Blasi, assieme allo staff e alla produzione dello show di Canale 5, sta cercando di assembrare un cast in grado si stupire. Non solo: si prosegue anche nella ricerca di una figura a cui affidare il ruolo di inviato (le trattative con Giulio Berruti e con Alvin non sono andate a buon fine, come hanno raccontato nei giorni scorsi i diretti interessati). Anche sul cast aleggia il mistero, visto che diversi personaggi finiti nel toto nomi si sono via via defilati. L’ultimo a rendere noto che non farà parte della squadra di naufraghi pronti a sbracare in Honduras è Sossio Aruta, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne nonché ex gieffino del Grande Fratello Vip 4.

Aruta, attraverso un post su Instagram e dopo che è stato subissato di messaggi da parte dei fan che gli hanno chiesto conferma o smentita sulla sua eventuale presenza all’Isola 2021, ha sciolto le riserve sulla vicenda. No, il Re Leone non sarà uno dei naufraghi. “Ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove… E in futuro chissà, mai dire mai…“: queste le parole con cui Sossio ha fatto sapere che non farà parte del cast.

Isola dei Famosi, prende quota l’ipotesi Elisa Isoardi

Sempre nelle scorse ore e sempre rimanendo in tema Isola dei Famosi, ha preso quota l’indiscrezione che una delle naufraghe potrebbe essere Elisa Isoardi. La voce è stata lanciata da TvBlog che non considerata remota l’ipotesi di veder in Honduras l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. D’altra parte la cuneese, nonostante le promesse fattele dalla Rai a inizio anno, al momento è appiedata. E da quel che ha dichiarato a Verissimo nell’ultima puntata pare che per ora nel servizio pubblico non ci siano porte aperte per lei.

Alla luce di tale situazione non è detto che Elisa non possa prendere in seria considerazione l’idea di entrare nel cast del programma timonato da Ilary Blasi. Laddove la trattativa si concretizzasse, la Isoardi piglierebbe due piccioni con una fava: l’ex di Salvini non rimarrebbe ferma ai box e in più vivrebbe un’intensa esperienza umana.