Isola 2021, Elisa Isoardi in trattativa? Lei negherebbe, ma il rumor c’è

Elisa Isoardi concorrente all’Isola dei famosi 2021? Non è una possibilità così remota come qualcuno potrebbe credere. O come la stessa conduttrice farebbe credere. Tv Blog ha pubblicato nella giornata di oggi un’indiscrezione bomba sull’edizione in partenza dell’Isola. Ilary Blasi potrebbe infatti gestire dallo studio proprio la Isoardi tra gli altri naufraghi in Palapa, che potrebbe mettersi alla prova con un reality show. Un modo per farsi conoscere dal pubblico dopo che si è parlato di lei soprattutto della Prova del Cuoco e il paragone con Antonella Clerici, ma anche delle sue love story. Vere e presunte.

Dopo Salvini, anche a Ballando con le stelle infatti si è vociferato parecchio sulla sua situazione sentimentale. Il gossip con Raimondo Todaro ha tenuto banco per tutta la durata del programma, lei si è purtroppo infortunata ed è tornata in corsa per la finale. Potrebbe essere in cerca della sua rivincita in tutti i sensi: dal punto di vista della gara, personale ma anche professionale. Mettendosi in gioco all’Isola 2021 potrebbe infatti non solo dimostrare la persona che è, una delle motivazioni che spinge tanti Vip a partecipare a un reality, ma si tratta pur sempre di una gara e quindi potrebbe puntare alla vittoria. D’altronde all’Isola ci sono anche tante prove da superare e lei ha dimostrato di avere un carattere competitivo.

Ma sarebbe una buona occasione anche dal punto di vista professionale. Proprio a Verissimo pochi giorni fa è sembrato vicino e ormai certo il suo addio a mamma Rai. Potrebbe quindi entrare a Mediaset in punta di piedi, partecipando all’Isola dei famosi. Per il momento sono tutte ipotesi, però. Non c’è certezza della sua partecipazione come naufraga. Inoltre lei negherebbe la partecipazione al reality show al via l’8 marzo 2021. Secondo Tv Blog però tra i corridoi starebbe balzando da una parte all’altra il rumor su Elisa Isoardi all’Isola dei famosi 2021.

Insomma, lei negherebbe fermamente ma la voce starebbe circolando: vuol dire che sono in corso delle trattative? Non resta che attendere ulteriori news in merito. È possibile infatti che la Isoardi potrebbe accettare l’Isola dopo che è sfumata la partecipazione nella giuria de Il Cantante Mascherato, dove invece è stata scelta Caterina Balivo.