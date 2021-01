Elisa Isoardi, addio Rai? La risposta pare confermare, il ricordo su Salvini

Elisa Isoardi torna a parlare della sua storia d’amore con Matteo Salvini e non solo. Infatti, tratta anche l’argomento riguardante il suo futuro in Rai! La conduttrice, ospite a Verissimo sabato 23 gennaio 2021, ripercorre la sua esperienza nel programma La prova del cuoco, che è coincisa con la fine della sua relazione con il politico. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex concorrente di Ballando con le stelle ammette che quello per lei è stato “un periodo difficile”, proprio perché si era appena lasciata con il leader della Lega. Ha tentato nel suo lavoro a nascondere ciò che realmente provava. Ma pare che indossare la maschera per lei non sia possibile. Secondo la Isoardi da una parte questo può essere un pregio, ma dall’altro potrebbe risultare “disastroso”.

La Toffanin a questo punto non può non chiederle se ha sofferto molto per la fine della sua storia d’amore con Salvini: “Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento”. La Isoardi ci tiene a precisare che con il politico ha trascorso “cinque anni d’amore bellissimi”. Conferma di averlo amato tantissimo e la loro, per lei, rappresenta la relazione più importante della sua vita. Porterà sempre nel suo cuore questa storia, in quanto ora ha solo ricordi belli. Ovviamente ci sono anche voluti ben tre anni per metabolizzare la rottura. Si sa, quando si ama tanto, se arriva l’addio si soffre anche tanto. E questo è ciò che è capitato alla conduttrice.

Non solo, la Isoardi dice la sua sul famoso selfie che la ritraeva nel letto insieme al leader della Lega e che fece molto discutere. Per Elisa “uno paga per le scelte d’amore, ma anche per quelle di libertà”. A detta sua, ognuno dovrebbe fare ciò che più si sente. Lei l’ha sempre vista come “una foto d’amore” accompagnata da una frase romantica. Pertanto, conferma di non aver trovato il tutto volgare o sconvolgente. Sebbene sia convinta di non aver fatto niente di grave, la Isoardi si assume comunque le sue colpe. E mentre Salvini è andato avanti e oggi è fidanzato con Francesca Verdini, la conduttrice solo ora si dichiara pronta a vivere un nuovo amore.

“Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente”, afferma la Isoardi, parlando dell’ex ministro. Anche lei ora si sente pronta a riaprire le porte del suo cuore, nonostante al momento non ci sia ancora nessun uomo nella sua vita. In questi tre anni è stata proprio sua la scelta di non avviare altre relazioni, in quanto non era ancora pronta.

Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo in Rai, la Isoardi ammette di aver deciso di ricominciare da se stessa e da chi la sa apprezzare. “Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”, ammette la conduttrice nel salotto di Canale 5. La Isoardi è, dunque, pronta a lasciare la Rai? Dalle sue parole, si comprende che potrebbe presto accettare proposte anche da altre reti televisive!