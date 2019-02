Isola dei Famosi 2019 quarta puntata: nominati, eliminato e strane richieste

Quarta puntata Isola dei Famosi: eliminato e nominati, cosa è successo?

I nominati della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 non hanno sorpreso più di tanto. Sono palesi le antipatie tra i vari concorrenti. I vari gruppi, inoltre, non fanno altro che aumentare la reciproca ostilità e il riso della discordia ha incrinato alcuni rapporti! Marco Maddaloni – il leader di questa settimana – è stato attaccato per via della spartizione del riso; Kaspar Capparoni, invece, per il suo essere troppo autoritario: i suoi compagni d’avventura erano persino arrivati a dire che lo avrebbero nominato! Hanno fatto poi il loro ingresso due elementi che sicuramente disturberanno gli equilibri precari dell’Isola 2019: Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. Ci regaleranno entrambi dei momenti di puro trash. Su questo non ci piove.

Nominati Isola 2019: tutte le nomination e i nomi dei concorrenti a rischio

L’eliminata della quarta puntata dell’Isola è stata Gracia. La sua percentuale non è stata altissima: se l’è giocata con Yuri e Sarah, i due concorrenti che stanno facendo parlare per un presunto flirt che ha fatto infuriare la fidanzata del ragazzone! Di seguito troverete le nomination della quarta puntata:

Giorgia Venturini nomina Ghezal;

Viktorjia e Virginia Mihajlovic nominano Ghezal;

Riccardo Fogli nomina Yuri;

Paolo Brosio nomina Yuri;

Kaspar Capparoni nomina Yuri;

Abdelkader Ghezal nomina Yuri;

Aaron Nielsen nomina Kaspar;

Luca Vismara nomina Kaspar Capparoni;

Jo Squillo nomina Yuri;

Marina La Rosa nomina Yuri;

Stefano Bettarini nomina Yuri;

Sarah Altobello nomina Yuri;

Yuri Rambaldi nomina Aaron;

Soleil Sorgè nomina Yuri;

Jeremias Rodriguez nomina Yuri.

Yuri, Sarah e Capparoni sono i nominati di questa puntata. Il leader Marco Maddaloni ha scelto per il televoto Kaspar e la Altobello. Yuri ha chiesto ai suoi compagni di essere nominato e questo ha fatto infuriare non solo Alessia Marcuzzi, ma anche la produzione: verrà preso molto probabilmente un provvedimento per tutti coloro che hanno deciso di assecondarlo.

Isola dei Famosi news, nuove polemiche e grandi litigi

Nella quarta puntata dell’Isola 2019, abbiamo anche scoperto che Soleil ha messo gli occhi su Bettarini, dicendo che non crede minimamente alla sua storia con Nicoletta dopo averli visti a Temptation Island Vip; Demetra, invece, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpe e ha attaccato Luca Vismara. Una puntata non molto interessante… I nuovi concorrenti riusciranno a smuovere le acque? E chi sarà l’eliminato della quinta puntata?