Soleil Sorge punta Bettarini all’Isola: la frecciatina a Nicoletta

Isola dei Famosi, Soleil Sorge interessata a Bettarini: le parole su Nicoletta e la replica della Larini

Promette molto bene lo sbarco di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi. Mentre la nuova naufraga attende di incontrare i suoi compagni di avventura, Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un interessantissimo video. Durante il provino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato la sua personalissima opinione nei confronti degli altri concorrenti. Quello che la giovanissima bionda ha dichiarato su Bettarini ha lasciato tutti a bocca aperta. La bellissima conduttrice del reality-show di Canale 5 ha chiesto alla fidanzata di Stefano, nonché Nicoletta Larini, di stare molto attenta alle parole della Sorge.

Soleil Sorge attratta da Stefano Bettarini: Nicoletta Larini risponde per le rime all’Isola dei Famosi

Durante la nuova diretta dell’Isola, Soleil e Jeremias hanno fatto il loro arrivo in Honduras e si sono uniti al resto del gruppo. La Marcuzzi ha fatto ascoltare all’attuale compagna di Bettarini quello che la Sorge ha detto sul suo fidanzato. L’ex di Luca Onestini non ha nascosto di trovare molto attraente Stefano e di non credere alla forza del suo amore con la Larini. Di fronte a tali parole, Nicoletta non ha potuto fare a meno di replicare, peccato che non le è stata data l’opportunità di rispondere alla diretta interessata.

Bettarini e Soleil insieme sull’Isola, lei interessata: Nicoletta Larini non ha paura

Nicoletta Larini non sembra avere paura di nulla. La giovanissima fidanzata di Stefano Bettarini è stata piuttosto chiara e a Soleil risponde: “Non avrà sicuramente un risultato. Il nostro amore è talmente forte. Stefano non darà mai del filo da torcere a nessuna.” Insomma, la compagna dell’ex calciatore è fermamente convinta che la Sorge non riuscirà a far perdere la testa al suo fidanzato. Intanto, la prima prova a cui è stata sottoposta la Sorge le ha dato l’opportunità di toccare (nel vero senso della parola) il corpo del Betta.