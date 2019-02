Yuri e Sarah si piacciono all’Isola 2019, la fidanzata: “Sono molto arrabbiata!”

Isola dei famosi, la fidanzata di Yuri furiosa: cosa c’è davvero con Sarah Altobello?

C’è sintonia tra Sarah e Yuri dell’Isola dei Famosi. Lo hanno ammesso anche loro e Alessia Marcuzzi, durante la puntata, ha punzecchiato il ragazzone, chiedendogli se fosse nato del tenero con Sarah. Lui ha negato tutto, parlando di amicizia. E la fidanzata di Yuri Rambaldi cosa ne pensa? Non è serena, al contrario: “Stiamo insieme da un mesetto. Da prima di partire. Noi siamo fidanzati da dicembre. Sono molto arrabbiata! Non me lo aspettavo. Sono abbastanza gelosa“. Yuri non ha sentito nulla di tutto questo perché – come la Marcuzzi ha più volte ribadito – non è ancora il momento di avere dei confronti con le persone più importanti della loro vita. Yuri, quindi, dovrà aspettare prima di parlare con la fidanzata. Un’attesa che potrebbe diventare sempre più pesante se l’attrazione nei confronti di Sarah dovesse aumentare!

Yuri e Sarah Isola 2019, un rapporto speciale

All’Isola 2019, Yuri Rambaldi ha tenuto a precisare che con Sarah Altobello è nato un rapporto bellissimo: “No, Sarah è solo un’amica. Ho un ottimo rapporto. Non c’è nulla fra di noi. Non vi dovete preoccupare. Lei è un’amica come Giorgia. Ci troviamo a parlare. Solo per quello. Porto entrambe sul palmo della mano. Sono amiche, sì”. Yuri ha anche spiegato che potrebbe decidere di ritirarsi, un giorno: “Sono contento ma sono veramente stanco. Ho fame, non dormo… non pensavo fosse così dura qua! Vediamo se ce la farò”. Un concorrente che di certo non si ritirerà è Soleil Sorgè, che ha subito puntato Bettarini, facendo infuriare la sua ragazza.

Sarah e Yuri news, ecco cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi

Ma come mai c’è così tanta armonia tra Sarah e Yuri dell’Isola 2019? Lui ha dato una risposta precisa: “Sarah è anche molto ignorante, come me, e quindi andiamo d’accordo anche per questo”. La simpatia di certo non manca. Questa “coppia” darà sicuramente tante soddisfazioni… soprattutto alla Gialappa’s Band!