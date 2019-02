Demetra Hampton e Luca Vismara, è lite all’Isola: anche Rudy Zerbi tirato in ballo

Isola 2019, è scontro tra Demetra Hampton e Luca Vismara

Doveva essere uno scontro epico, visto che conosciamo tutti Luca Vismara dopo la sua esperienza da Amici di Maria De Filippi, ma all’Isola 2019 abbiamo assistito semplicemente a un diverbio. Condito di parecchi “eufemismi”, questo è vero, ma se fossero mancati pure quelli avremmo rischiato un collasso per via del sonno. La puntata in effetti non è stata proprio il massimo e dubitiamo che l’ingresso di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè possa riuscire a risollevare le sorti del reality show di Canale 5. Tutto è partito dal fatto che Luca ha chiamato Demetra “vittima”, “serpe”, “strega”, quindi con parole piuttosto offensive che hanno scatenato in lei una dura reazione. Cosa che non ha fatto cambiare idea a Vismara che infatti ha continuato a ribadire per tutto il tempo la sua posizione.

L’attacco di Demetra Hampton: tirato in ballo anche Rudy Zerbi

“Io ho detto – così ha esordito – che il problema di Demetra è assolutamente Demetra. Se tutti l’abbiamo nominata un motivo c’è stato. Ha fatto un doppio gioco nei miei confronti e io mi sono sentito ferito. Per me chi fa così non è una persona corretta. Io con Demetra all’inizio ho avuto zero problemi, però lei non si è comportata bene con me”. Luca si riferiva al fatto che la Hampton avesse parlato male di lui alle spalle ma che faccia a faccia non avesse mai mandato alcun segnale. “Non sono una psicopatica – ha ribattuto Demetra dallo studio –, ho 50 anni, sono una donna e mi devi rispettare. Hai litigato già con Rudy Zerbi, litighi e attacchi tutti. Se non ho mangiato la lasagna è perché avevo la febbre e stavo sotto cortisone. Tu sei una serpe. A parte che la parola ‘serpe’ non si usa”. Scambio di tanti complimenti insomma, con l’insegnante di Amici di Maria De Filippi, recentemente già protagonista di un’altra polemica, tirato in ballo.

Luca Vismara convinto: la spiegazione del concorrente dopo la polemica di Demetra

“Ma per me lo sei – ha continuato così Vismara –. ‘Serpe’ significa una persona che ha una lingua biforcuta e tagliente. Non ti aggrappare alla questione delle donne… Non mi piace – ha proseguito in un secondo momento –quando sottolinea questa cosa ‘a una donna’. Sono stato io il primo a dire l’Isola delle donne. Se dovete puntualizzare il linguaggio chiedo scusa a Demetra, però non attaccatemi sul discorso delle donne”. Lo scontro è finito così, e non si tratta peraltro neanche del primo che ha come protagonista Demetra: la Hampton è già scoppiata a piangere nella prima puntata dopo aver ricevuto una valanga di nomination. Adesso che è tornata in Italia potrà godersi l’Isola e vedere se il suo “caro” Luca riuscirà ad andare avanti. Di sicuro comunque non farà il tifo per lui.