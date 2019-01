Isola dei famosi 2019 inviato: il mistero su Alvin s’infittisce, le ultime news

Inviato Isola dei famosi 2019, chi sarà? Sembrava certo, ma ci sono novità

Chi sarà l’inviato dell’Isola dei famosi 2019? Da quando il reality show è passato sulle reti Mediaset se ne sono susseguiti tre su quattro edizioni. Nel 2015 e nel 2016 c’è stato Alvin, amatissimo dal pubblico che non avrebbe mai voluto il suo addio. Poi c’è stato Stefano Bettarini e l’anno scorso in collegamento dall’Honduras c’era Stefano De Martino. Quest’ultimo a dire il vero non è affatto dispiaciuto, ma il pubblico non ha mai dimenticato Alvin, anzi va riconosciuto a lui il merito di non essersi fatto dimenticare. Per questo molti lo rivorrebbero ad affiancare Alessia Marcuzzi alla conduzione. Ebbene, questo desiderio potrebbe avverarsi nell’edizione in arrivo dell’Isola, pure se fino a oggi se ne era parlato poco e nulla.

Alvin di nuovo inviato dell’Isola dei famosi? Grande e atteso ritorno nel 2019

Se nei giorni scorsi sembrava essere confermato il nome di Daniele Bossari come inviato all’Isola 2019, oggi a gran sorpresa Davide Maggio non solo ha smentito questa voce ma ha aggiunto altri particolari. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Maggio ha smentito totalmente la partecipazione di Bossari alla nuova edizione dell’Isola, quindi potrebbe non tornare neanche come opinionista in studio. Con questo ruolo comunque dovrebbe arrivare Alba Parietti. Ma se non ci sarà Daniele Bossari inviato, chi ci sarà? Proprio Alvin: è il suo nome a essere spuntato tra le risposte quando gli hanno domandato chi sarà l’inviato dell’edizione 2019. Di sicuro queste ultime news coglieranno di sorpresa molti di voi, dato che Alvin era fra i nomi quasi certi tra i concorrenti dell’Isola!

Isola dei famosi 2019 inviato, sarà Alvin a sorpresa?

Per il momento pensare ad Alvin inviato dell’Isola dei famosi 2019 rimane difficile ma non di certo impossibile. Potrebbe esserci l’effetto sorpresa, chissà. D’altronde nei promo che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5, e che annunciano l’arrivo del reality, Alessia Marcuzzi è da sola. Non c’è nessuno a comparire accanto a lei nelle vesti di inviato, mentre lo scorso anno già sapevamo di De Martino (che potrebbe fare il salto di qualità come conduttore in Rai) e in televisione ammiravamo il balletto di Alessia e Stefano sulle note di La La Land.