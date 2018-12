Isola dei Famosi: Alvin lascia il posto da inviato e diventa concorrente?

Isola dei Famosi news: Alvin passa da inviato a naufrago?

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’ultima è stata riportata dal settimanale Chi. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Alvin potrebbe essere un nuovo concorrente del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Inizialmente la produzione avrebbe richiamato il presentatore per il ruolo di inviato, dopo le ottime performance del 2015 e 2016, ma poi avrebbe cambiato idea. Ci sarebbero dunque delle trattative in corso per avere Alvin come naufrago in Honduras. E allora chi sarà l’inviato? Di sicuro non Stefano De Martino, che ha fatto un passo indietro già lo scorso anno. L’ex marito di Belen Rodriguez non vuole più allontanarsi dal figlio Santiago. In pole position resta una donna: Valeria Marini. Quest’ultima conosce bene il programma: in un’edizione condotta da Simona Ventura è stata concorrente, mentre lo scorso hanno è tornata in America come guest star per qualche giorno.

Quando inizia l’Isola dei Famosi e chi sono i nuovi concorrenti

L’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe iniziare su Canale 5 il prossimo giovedì 24 gennaio. Quindi il programma si sposta dal lunedì al giovedì: una scelta fatta molto probabilmente per via dei deludenti ascolti del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda i naufraghi si parla di: Jeremias Rodriguez, Grecia Colmenares, Giorgio Manetti, Riccardo Fogli, Taylor Mega, Paolo Brosio. Al momento nessuno di questi nomi è stato ancora confermato.

Novità sui nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi 2019

Per quanto riguarda gli opinionisti, chi prenderà il posto di Mara Venier e Daniele Bossari? Le papabili sono Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Chi la spunterà?