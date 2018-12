Isola dei Famosi, Taylor Mega: l’ex di Briatore nel cast? È già polemica

Isola dei Famosi, Taylor Mega nel cast? L’ex di Flavio Briatore pronta ad approdare in televisione come naufraga

Taylor Mega nel cast dell’Isola dei Famosi? Sembra proprio che l’ex fidanzata di Flavio Briatore sia pronta a vivere questa importante esperienza. Ad annunciare la notizia è la pagina Instagram Spysee. Secondo quanto riporta il post da loro condiviso, Taylor sarebbe stata recentemente avvistata con il membro della Dark Polo Gang Tony Effe. Molto probabilmente, l’ex di Briatore sarà una delle naufraghe di questa nuova edizione del noto reality. Ma la sua eventuale partecipazione fa già polemica. In queste ultime ore, sono tanti i fan del programma che commentano negativamente la sua partecipazione. A detta di molti, la modella non sarebba abbastanza “famosa” da prendere parte al cast di questo reality. Il pubblico si chiede, sui social, se Taylor stia entrando nel programma solo come “ex fidanzata di”. Su Instagram, però, è già una vera e propria star. Bionda e super esplosiva potrebbe regalare forti colpi di scena ai telespettatori durante la prossima edizione del reality. Lei stessa non smentisce la notizia sulla sua presunta partecipazione.

Isola dei Famosi, polemiche per l’eventuale partecipazione di Taylor Mega

Taylor Mega non nega la sua partecipazione al cast dell’Isola. L’ex fiamma di Briatore è stata duramente attaccata da diversi utenti, sotto il post condiviso da SpySee. Proprio qui, la modella ha risposto a chi chiede per quale motivo viene considerata una persona famosa. L’influencer si difende, ma non smentisce assolutamente la notizia. Dunque, sembra proprio che Taylor sia uno dei naufraghi di questa nuova edizione. La sua storia d’amore con Briatore è naufragata qualche mese fa. Ad annunciare la rottura era stata la stessa modella. Taylor sperava di vedere Flavio tornare tra le sue braccia, tanto che lo considerava perfetto come padre dei suoi figli.

Taylor Mega all’Isola dei Famosi? La modella pronta a diventare naufraga

Sembra che Briatore non sia mai tornato tra le braccia di Taylor. Ora per la modella pare si stiano aprendo ufficialmente le porte del mondo dello spettacolo. Qualche tempo fa si parlava della sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip. Ciò non è accaduto, ma Taylor potrebbe approdare in televisione nel ruolo di naufraga.