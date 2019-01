Isola dei famosi 2019 cast completo, tutti i concorrenti della nuova edizione

Isola dei famosi 2019, il cast completo dei naufraghi: la foto dei concorrenti

Il cast completo dell’Isola dei famosi 2019 è stato finalmente presentato. Tutti i concorrenti hanno posato per la classica foto prima della partenza, rigorosamente con il completino che li rende naufraghi a tutti gli effetti. e pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo settimane di numerosi nomi che sono spuntati ogni giorno, finalmente abbiamo scoperto il cast ufficiale. C’è ancora un po’ di mistero intorno all’inviato, ma per capire quale sarà effettivamente il ruolo di Filippo Nardi dovremo aspettare giovedì 24 gennaio. Sarà questa la serata in cui Alessia Marcuzzi farà tuffare uno per uno i suoi concorrenti dell’Isola 2019. Rivedremo scene indimenticabili come quelle di Francesca Cipriani dell’anno scorso? Magari tra i nomi del cast ci saranno delle sorprese.

Isola dei famosi 2019, le opinioniste e il mistero sull’inviato

Ma nel cast dell’Isola dei famosi 2019 non rientrano soltanto i nomi dei naufraghi. Alessia Marcuzzi è stata confermata conduttrice sin dal primo momento, mentre sugli opinionisti abbiamo dovuto aspettare un po’ prima di averne certezza. Si mormorava di Alba Parietti da un po’ di tempo, poi il suo nome è stato smentito e invece ci sarà davvero. Non sarà sola: le opinioniste sono Alba Parietti e Alda D’Eusanio. E l’inviato dell’Isola invece chi sarà? È stato ufficializzato Filippo Nardi, ma nelle ultime ore Blogo ha insinuato il dubbio nel pubblico: nella prima puntata potrebbe esserci il colpo di scena e Alvin potrebbe tornare al suo ruolo iniziale, lasciando i panni di naufrago. In attesa di vederci meglio, concentriamoci sui nomi dei concorrenti.

Cast Isola dei famosi 2019, tutti i concorrenti: i nomi dei naufraghi

Qui di seguito troverete l’elenco dei concorrenti del cast completo dell’Isola dei famosi 2019. Accanto al nome è stato aggiunto, in modo anche simpatico, il motivo per cui sono, o dovrebbero, essere famosi. Ecco chi sono:

Virginia e Victorija Mihajlovic – Le figlie del campione

Abdelkader Ghezzal – L’ex calciatore

Luca Vismara – Quello di Amici

Taylor Mega – La bellona

Alvin – Il reduce

Riccardo Fogli – Il cantante

Aaron Nielsen – Il figlio d’arte

Grecia Colmenares – La telenovelista

Demetra Hampton – L’attrice

Kaspar Capparoni – L’attore

Youma Diakite – La modella

Jo Squillo – La modaiola

Paolo Brosio – Il mistico

Marina La Rosa – La gieffina

Marco Maddaloni – Il judoka

Sarah Altobello – La showgirl

Il cast dell’Isola 2019 ha soddisfatto le vostre aspettative? Sarà sicuramente decisivo scoprire se il gruppo riuscirà a creare dinamiche per capire se questa edizione avrà successo e piacerà al pubblico.