Isola 2019 inviato, è ufficiale: Filippo Nardi vola in Honduras

Isola dei famosi 2019, finalmente svelato l’inviato: è Filippo Nardi

L’inviato dell’Isola 2019 è Filippo Nardi! Mai come in questa edizione sono sbucati nomi da ogni dove per questo ruolo e alla fine abbiamo scoperto, oggi pomeriggio, che a volare in Honduras sarà un nome insospettabile. Nessuno finora aveva parlato di Filippo Nardi inviato, per questo il post su Instagram sul profilo ufficiale dell’Isola dei famosi ha sorpreso tutti. Proprio sui social è stato annunciato, oggi pomeriggio, il nome dell’inviato della nuova edizione. Filippo al momento è al timone anche di Saranno Isolani, il mini reality show in cui viene scelto uno dei concorrenti ufficiali tra persone che famose non sono. L’anno scorso venne scelto Franco, per esempio.

Isola 2019, Filippo Nardi inviato e compagno di viaggio di Alessia Marcuzzi

Alla conduzione ci sarà come sempre, e come ormai tutti ben saprete, Alessia Marcuzzi. Quest’anno la conduttrice troverà dall’altro capo del mondo Filippo Nardi a fare le sue veci nella Palapa con i concorrenti. Filippo riuscirà a tenere a bada tutti? Pensiamo di sì, visto che l’anno scorso proprio lui è stato concorrente e quindi sa bene come muoversi. Certo, il ruolo di inviato dell’Isola dei famosi è ben diverso da quello di concorrente. Potrà scoprirlo molto presto anche Alvin, che diventerà concorrente dopo essere stato inviato. Ma a proposito di Alvin, solo qualche giorno fa sembrava in pole position per il ruolo, invece potremmo ormai confermarlo tra i naufraghi.

Filippo Nardi inviato dell’Isola dei famosi 2019: pronto per l’Honduras

Anche Daniele Bossari era stato dato quasi per certo come inviato dell’Isola 2019, ma così non sarà. Poche ore fa su Instagram è apparso questo messaggio: “Naufrago, conduttore di #SarannoIsolani, adesso… Inviato dell’Isola! Benvenuto a bordo, @filipponardiofficial!”. Al momento, il nuovo inviato Filippo Nardi non ha ancora commentato la notizia, si è limitato a condividere tra le sue storie i post di altri profili su di lui. Sarà ancora impegnato a chiudere i bagagli?