Isola dei Famosi, 18esima puntata: verdetto televoto, nominati, tensioni

L’Isola dei Famosi 2022 arriva alla sua 18esima puntata, con tante tensioni in Honduras e anche qualche infortunio. Roger Balduino e Nicolas Vaporidis sono rientrati dall’infermeria, poco dopo Guendalina Tavassi. Ma Nick Luciani si trova ancora sotto osservazione e, dunque, non ha preso parte a questo appuntamento. Il cantante si trova in infermeria per via di un’infezione al piede, causata dal contatto con un corallo. Alvin assicura che farà ritorno su Playa Palapa lunedì prossimo. Dopo tali aggiornamenti, Ilary Blasi ha dato ufficialmente inizio a questa serata con le ultime discussioni di Guendalina.

La Tavassi è stata scelta dallo ‘spirito dell’Isola’ per fare una prova ricca di tensioni. La naufraga ha avuto modo di sputare addosso ai suoi compagni tutto ciò che pensa. Solo per qualcuno ha avuto delle belle parole, tanto che ha addirittura discusso con suo fratello. Stasera in puntata si è nuovamente confrontata con tutti, anche con Edoardo. Dopo di che, Ilary ha chiesto ai naufraghi di schierarsi con o contro Guendalina.

Sono rimasti fermi nella loro posizione Gennaro Auletto, Estefania, Lory Del Santo e Marco Cucolo. Invece, l’hanno raggiunta Luca Daffrè, Mercedesz, Marialaura, Roger, Carmen Di Pietro, Alessandro, Nicolas, Pamela Petrarolo, Marco Maccarini ed Edoardo. Alcuni dei naufraghi che si sono schierati con Guendalina non hanno convinto Vladimir Luxuria e il pubblico. L’opinionista ha fatto notare che molti di loro non hanno un rapporto idilliaco.

“State costruendo un gruppo che voi pensate sia più forte. E quindi andate da Guendalina”, ha commentato Vladimir. I due gruppi si sono poi sfidati nella prova girarrosto, schierando rispettivamente Gennaro e Alessandro. Anche Ilary Blasi si è detta stupita per alcuni schieramenti. A vincere è stato il primo, che ha portato al gruppo una cassa di riso. La puntata è andata avanti con il rapporto nato tra Roger ed Estefania.

Non sono mancate le polemiche, con Guendalina che ha parlato di strani incontri notturni tra i due modelli. È il momento di Mercedsz Henger di avere un altro chiarimento con Edoardo Tavassi. Quest’ultimo ha ammesso di non poter valutare ora la situazione, in quanto preferirebbe attendere la fine del reality per potersi fidare di lei. A questo punto, Ilary ha annunciato il risultato del televoto: ha lasciato Playa Palapa Mercedesz con il 25% (Nicolas 75%).

Prima di andare via ha dato il suo bacio di giuda proprio a Vaporidis. Nel frattempo, su Playa Sgamadissima Blind ha avuto la possibilità di incontrare la sua fidanzata Greta, la quale è sbarcata in Honduras per poterlo abbracciare solo pochi minuti. Dopo una sfida a domande e nutella tra Carmen e Marialaura, è arrivata la prova leader. A vincere è stata la Di Pietro.

Si sono poi accese nuove discussioni tra i naufraghi. In particolare, si sono scontrati Nicolas e Lory. L’attore ha ribadito di non provare alcuna simpatia per la Del Santo. Dopo di che, si sono confrontati Maccarini ed Estefania, che in questi giorni hanno discusso per alcune incomprensioni. È poi riservata una sorpresa a Edoardo.

Il Tavassi ha avuto modo di rivedere suo padre, attraverso un video messaggio. Il loro è stato un rapporto che negli anni non è stato rose e fiori. Oggi si sono ritrovati ed Edoardo, nel vederlo, non è riuscito a trattenere le lacrime. I quattro nuovi naufraghi Maccarini, Luca, Pamela e Gennaro si sono sfidati in una prova. Ha vinto la Petrarolo, che ha così conquistato l’immunità.

Non solo, Pamela ha dovuto scegliere chi tra i suoi tre compagni mandare direttamente al televoto: la scelta è ricaduta su Luca, senza una motivazione convincente. È arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto Luca Daffré, Roger, Estefania e Gennaro.

Alessandro ha nominato Estefania;

Estefania ha nominato Roger;

Roger ha nominato Lory;

Marco Maccarini ha nominato Estefania;

Nicolas ha nominato Estefania;

Guendalina ha nominato Estefania;

Lory ha nominato Guendalina;

Marco Cucolo ha nominato Roger;

Gennaro ha nominato Roger;

Luca ha nominato Roger;

Marialaura ha nominato Roger;

Edoardo ha nominato Estefania;

Carmen come leader ha nominato Gennaro.

Clemente Russo, eliminato lunedì scorso al televoto, è arrivato in studio. Qui ha ricevuto a sorpresa delle rose da parte delle sue figlie. Al contrario di sua moglie Laura Maddaloni, lo sportivo non si è lasciato andare a confronti di fuoco. Vladimir Luxuria gli ha solo consigliato di riflettere sul suo percorso in Honduras. Lui la sua riflessione già l’ha fatta.