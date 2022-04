Isola, Cugini di Campagna diffidano Mediaset: chiesto ritorno di Silvano

I Cugini di Campagna dichiarano guerra all’Isola dei Famosi. Il caso della bestemmia di Silvano Michetti non è andato giù a un altro componente del gruppo, Ivano Michetti, fratello dell’ex naufrago. Già nei giorni scorsi sui social i Cugini si sono detti contrari alla decisione della produzione di squalificare Michetti. Secondo loro, infatti, Silvano avrebbe detto “Santo” e non l’altra parola che gli è costata invece l’espulsione dal gioco. La bestemmia secondo loro insomma non ci sarebbe stata ed è per questo che si sono detti pronti a fare ricorso. O almeno è pronto a farlo Ivano a nome di tutta la band.

Come riportato da Repubblica, Michetti ha rilasciato un comunicato in cui ha parlato di aver diffidato l’Isola dei Famosi per la squalifica di Silvano. Quest’ultimo ha trascorso poche ore sulla spiaggia dell’Honduras insieme a Nick Luciani, altro componente dei Cugini di Campagna che è rimasto in gioco insieme a Blind. Va detto che lo stesso Nick non ha provato a giustificare il suo amico, anzi ha detto che “ha fatto un po’ il pasticcione” e per questo è andato via.

Ivano Michetti invece non la pensa come la maggior parte del pubblico sul Web, che però non aveva chiesto la squalifica. Il fratello di Silvano non ha per niente gradito le notizie che sono circolate in questi giorni dopo il caso bestemmia e si è scagliato anche contro il comunicato Mediaset in cui si annunciava la squalifica. Queste le parole usate in una nota diffusa da Ivano Michetti:

“Intendo precisare quanto segue: l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti della religione né una bestemmia”

Loro insomma sono convinti: Silvano Michetti non avrebbe bestemmiato all’Isola 2022. Ivano ha difeso suo fratello e secondo lui non doveva essere squalificato: “Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format”. Ha deciso di intervenire perché in questo momento suo fratello non può difendersi, forse perché non è ancora tornato in Italia. Così Ivano è intenzionato a prendere iniziative a tutela di Silvano:

“Ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione. Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi”

Ivano Michetti ha chiesto il ritorno di Silvano all’Isola dei Famosi, insomma. Questo perché secondo lui sarebbe stato espulso ingiustamente e senza motivo, soprattutto perché senza bestemmia, che per lui non c’è stata, mancherebbe la violazione del regolamento. Cosa dirà il diretto interessato quando ne avrà modo? Chissà se Ilary Blasi avrà modo di ospitare Silvano in studio e parlarne con lui. Perché che venga riammesso in gioco è quasi impossibile.