La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha messo alcune coppie davanti a un bivio: proseguire insieme o come concorrenti singoli? Prima di arrivare a queste scelte, Ilary Blasi ha spiegato al pubblico della prima serata cosa è successo a Silvano Michetti. Il componente dei Cugini di Campagna è stato squalificato per la bestemmia pronunciata appena ha messo piede sulla spiaggia. Alvin ha fatto da portavoce per Silvano e ha parlato al pubblico del dispiacere per quanto è successo. Nick Luciani è ancora in gioco ed è stato accoppiato a un altro concorrente.

Le tensioni sull’Isola sono all’ordine del giorno, la conduttrice ha aperto le danze con lo scontro tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. L’attore però si è lamentato anche dello scarso impegno di alcuni concorrenti nel cercare cibo. Guendalina Tavassi si è difesa e ha spiegato che se la sera hanno sonno e non vanno a prendere i paguri è perché fanno tanto durante il giorno. Anche Floriana Secondi ha preso la parola per dire che le donne hanno preso conchiglie, cocchi e frutti. Vladimir Luxuria ha invitato i concorrenti a darsi da fare senza puntare il dito contro chi non farebbe.

Luxuria contro i Rodriguez all’Isola: l’attacco in difesa di Ilona

C’è stata anche una lite tra Ilona Staller e i Rodriguez, che hanno usato parole esagerate e a tratti cattive nei suoi confronti. Per esempio papà Gustavo ha detto che nel suo turno in cucina non avrebbe fatto mangiare Ilona. Lory Del Santo ha notato che qualcuno si accanisce sui naufraghi di una certa età, ovvero Clemente Russo. Vladimir si è scagliata contro i Rodriguez:

“Gustavo, se tu pensi che solo chi pesca ha diritto di mangiare non hai capito nulla dello spirito dell’Isola e dello spirito comunitario. Arrivare a far piangere una donna, che non è vero che non ha fatto nulla noi vediamo, mi viene un sospetto caro Jeremias. Non è che ce l’avete con lei perché quando uno va in nomination, come avete fatto con Carmen, fate la sindrome di accerchiamento per farla fuori? Questo non è bello”

Jeremias ha replicato dicendo che con Carmen il suo metodo avrebbe funzionato e che Ilona lo avrebbe insultato. Gustavo invece ha detto di essersi solo difeso con Ilona, mentre suo figlio continuava a interromperlo nonostante Alvin lo invitasse a fare silenzio e a far parlare suo padre. Come sempre Jeremias ha accusato la produzione di non aver mostrato qualcosa.

Isola 2022, la coppia eliminata della sesta puntata e nuove coppie

La coppia eliminata della sesta puntata dell’Isola è quella di Lory Del Santo e Marco Cuculo. Non hanno lasciato il gioco, come è già noto: sono andati su Playa Sgamada. Queste le percentuali del televoto: Lory e Marco 43%, Ilona e Roger 57%. Hanno dato il bacio della nomination proprio a Ilona e Roger. I leader della settimana ovvero i Rodriguez hanno scelto due coppie da escludere dalla prova ricompensa, che quindi non avrebbero avuto la possibilità di mangiare in caso di vittoria. Jeremias ha scelto Estefania e Nicolas mentre Gustavo ha escluso Ilona e Roger.

Nick dei Cugini di Campagna è sbarcato a Playa Sgamada. Rimasto senza compagno è andato a pescarlo proprio sulla spiaggia dei singoli. Blind in qualità di capo della Playa ha avuto la possibilità di scegliere se far coppia con Nick e tornare su Playa Accoppiada oppure mandare una delle altre tre concorrenti con lui. Blind ha scelto sé stesso e si è formata così una nuova coppia.

Roger e Estefania sono stati messi davanti a una scelta: hanno avuto la possibilità di dormire su un letto, fino a lunedì, e diventare una coppia anche nel gioco. Per avere tutto ciò hanno dovuto affrontare una prova, in caso di sconfitta sarebbero rimasti con i rispettivi partner e portando anche un voto per le nomination. Loro hanno accettato e hanno affrontato la sfida degli appesi: restare appesi per novanta secondi totali. Estefania e Roger sono una nuova coppia, di conseguenza lo sono anche Ilona e Nicolas.

Ilary ha messo davanti a un bivio anche i fratelli Tavassi: proseguire in coppia oppure continuare da soli? Dopo la lite dei giorni scorsi, la conduttrice ha chiesto loro di fare una scelta: Playa Accoppiada in coppia oppure Playa Sgamada come singoli con l’immunità dalle nomination? Guendalina e Edoardo hanno deciso di proseguire come coppia. In realtà ben presto le coppie non esisteranno più all’Isola: saranno tutti concorrenti singoli.

Chi è uscito all’Isola dei Famosi giovedì 7 aprile: l’eliminato di Playa Sgamada

Laura, Roberta e Jovana sono finiti al televoto flash per l’eliminazione della sesta puntata. Il pubblico ha votato chi salvare. Roberta Morise è stata eliminata, queste le percentuali: Laura 47%, Jovana 40%, Roberta 13%. Carmen ha scelto di mangiare un pezzo di lasagna in cambio di indossare la cinta che la legherà al figlio Alessandro fino a lunedì. Alessandro, però, non ha potuto mangiare con la madre. La prova leader è stata vinta da Carmen e Alessandro. Durante la prova Alvin ha bacchettato e zittito Jeremias Rodriguez.

Il nuovo capo di Playa Sgamada è Laura. Momento nomination, al termine delle quali i naufraghi hanno raggiunto una nuova spiaggia: vivranno in una playa diversa dalla Accoppiada. Le coppie nominate sono Ilona e Nicolas e Clemente e Floriana: la prima è stata votata dal gruppo, la seconda dalla coppia leader. Queste le nomination nel dettaglio: