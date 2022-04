Isola 2022, Alvin rimette al suo posto Jeremias: la sgridata in diretta

Alvin ha perso la calma con Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi. Nella sesta puntata di giovedì 7 aprile ci sono stati un paio di momenti in cui l’inviato ha alzato la voce col naufrago, evidentemente spazientito e stufo dell’atteggiamento del fratello di Belen. Non è la prima volta che Jeremias lancia accuse e fa insinuazioni, infatti. Già a inizio puntata Alvin ha bacchettato Jeremias, perché continuava a parlare sopra al padre. Ilary Blasi faceva domande a Gustavo, Jeremias rispondeva al posto suo. Alvin in qualità di inviato ha anche il compito di gestire i naufraghi nella Palapa, quindi ha invitato Jeremias a far parlare suo padre. Anche Ilary in verità è intervenuta per dire al concorrente di dare modo a Gustavo di parlare.

Niente da fare, Jeremias continuava a parlare perché secondo lui suo papà non si stava esprimendo bene. Qui Alvin ha zittito Jeremias: “Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te”. Sempre nello stesso blocco, inoltre, Jeremias ha fatto la sua solita insinuazione sulla produzione che non monterebbe tutto nei filmati. Insomma, la solita solfa: lo dicono in ogni reality show e Jeremias lo ha già detto quasi in ogni puntata all’Isola 2022. Alvin si è legato al dito queste insinuazioni del fratello Rodriguez, che anche durante la prova leader ha tentato di assumere un ruolo che non gli compete.

Anche nella sesta puntata uno per coppia ha resistito in tensione con la corda e appeso in avanti per portare a casa la collana da leader. In un primo momento Floriana Secondi non aveva assunto la giusta posizione, così Alvin l’ha subito ripresa. Mentre l’inviato si è assicurato che tutti i concorrenti fossero nella posizione corretta, stavolta Gustavo alle sue spalle borbottava dicendo che Floriana non era nella giusta posizione, insomma che stava barando. Mentre spiegava di aver verificato che tutto si stesse svolgendo correttamente, Alvin ha sbottato di nuovo contro Jeremias:

“Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”

A fine prova, Nicola Savino ha notato lo sfogo Alvin: “Un applauso, per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato”. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha spiegato che tutti loro che sono in Honduras studiano bene le prove e conoscono le regole, anche perché le decidono loro. “Capita a tutti di sbagliare è chiaro, ma in questo caso non c’era errore. I naufraghi si lamentano spesso”, ha aggiunto Alvin.