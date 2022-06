Isola 2022, problemi per Vaporidis! Mercedesz si ferisce e Tavassi delude

Ancora problemi all’Isola dei Famosi 2022, dove i naufraghi ormai conoscono benissimo l’infermeria. Questa volta finiscono per effettuare degli accertamenti medici Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, per motivi differenti. Non si sa di preciso quale sia il problema dell’attore, ma da ciò che si può intuire dalle immagine del daytime di oggi riguarderebbe la caviglia, il piede oppure la gamba intera. Infatti, il primo finalista di questa 16esima edizione raggiunge la barca zoppicando e aiutato dai suoi compagni d’avventura.

Ora che manca poco alla finale, i suoi fan temono che qualche problema possa ribaltare le cose. È stata una buona percentuale di pubblico a eleggere, attraverso il televoto, Nicolas come primo finalista. Pertanto, tutti questi telespettatori non possono non essere preoccupati per le sue condizioni. Di recente, Roger Balduino e Marco Cucolo sono stati, ad esempio, costretti a lasciare l’Honduras a causa di problemi medici. Invece, Mercedesz rimane in infermeria giusto il tempo di curare la ferita a una mano.

La giovane Henger decide di fare un’escursione con Edoardo Tavassi, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis. Mentre camminano, Mercedesz scivola su un corallo, che le provoca una brutta ferita alla mano. A questo punto, decide di tornare indietro su Playa Ultimo Sfuerzo e si rende conto di un dettaglio per lei importante: nessuno dei suoi compagni la sta accompagnando.

“Ho realizzato che nessuno era tornato con me, mi è venuta una strana sensazione”, racconta Mercedesz all’Isola 2022. La giovane naufraga spiega che, al posto loro, non avrebbe mai lasciato che tornassero indietro da soli e feriti. La Henger viene così trasportata in infermeria, dove i medici le chiudono la ferita con ben quattro punti. A deluderla è, in particolare, il comportamento di Edoardo.

Al suo ritorno dall’infermeria, il fratello di Guendalina si preoccupa di chiederle semplicemente se è tutto apposto. Dopo di che, si interessa a salutare Nicolas Vaporidis, che appunto deve temporaneamente lasciare la playa per accertamenti medici. “Posso dire? Ci sono rimasta male”, confessa Mercedesz quando si trova da sola.

Non solo, a infastidirla è il fatto che il Tavassi si preoccupa subito dopo di andare in acqua a giocare e scherzare con Estefania. Da qualche giorno, Edoardo si è avvicinato parecchio alla Bernal, in modo inaspettato. E questo è un dettaglio che viene notato anche da Carmen Di Pietro, la quale fa presente la cosa alla Henger: “Estefania si avvicina sempre a Edoardo”.

Mercedesz tenta di restare sulle sue, senza palesare il suo fastidio: “Sono entrambi single, fanno quello che vogliono”. E, in effetti, le cose stanno esattamente così. Successivamente, Alvin raggiunge i naufraghi e propone loro una sfida: devono dividersi in tre coppie e cercare di raggiungere un punto preciso senza rompere il Mikado, tenuto in sospeso tra le loro bocche.

Vincono la sfida proprio Edoardo ed Estefania, che possono così gustare i biscotti ricoperti di cioccolato.