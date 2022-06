Isola 16: perché Cucolo si è ritirato, un altro naufrago finisce in infermeria

Questa è davvero l’Isola dei Famosi dell’infermeria! La 16esima edizione del reality show di Ilary Blasi non è molto fortunata, da questo punto di vista. In continuazione i naufraghi finiscono per richiedere accertamenti medici. Dopo Marco Cucolo ed Edoardo Tavassi, anche Marialaura De Vitis in questi giorni finisce in infermeria. Non si sa il motivo per cui l’ex fidanzata di Paolo Brosio sia assente da Playa Ultimo Sfuerzo. Ma la sua assenza riguarda indubbiamente un problema di salute.

Mentre per Edoardo sono arrivate subito delle notizie rassicuranti, ieri è diventato ufficiale l’abbandono di Marco Cucolo. Il fidanzato di Lory Del Santo ha dovuto lasciare il gioco, ma qual è il motivo che l’ha costretto a prendere questa decisione? Secondo quanto riporta Biccy, avrebbe accusato problemi a fegato e stomaco. Estefania Bernal ammette che non si aspettava che avrebbe abbandonato. Erano consapevoli delle sue condizioni di salute, però credevano che sarebbe tornato presto in gioco.

Gennaro Auletto confessa di essere rimasto deluso quando hanno ricevuto il comunicato dell’uscita di scena di Cucolo. “Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. – riporta Biccy.it – Si lamentava molto e aveva dei dolori”, dichiara. Marco rimetteva spesso e aveva, appunto, problemi di stomaco. “Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino”, racconta Gennaro in Honduras.

All’Isola dei Famosi 2022 sono tutti dispiaciuti per l’addio di Cucolo. Carmen Di Pietro si dice molto dispiaciuta e rattristita. Ma fanno comunque notare che “la salute viene prima”. Ecco, dunque, svelato il motivo per cui Marco non è riuscito a completare questa esperienza raggiungendo la finale, per cui mancano solo tre puntate.

Nel frattempo, si attende il ritorno di Edoardo Tavassi. Quest’ultimo avrebbe accusato un problema a un dente e presto dovrebbe tornare a tra i suoi compagni d’avventura. Per quanto riguarda Marialaura, la notizia arriva con il daytime di oggi e, dunque, è ancora abbastanza fresca. Anche per lei si legge che l’assenza è legata ad “accertamenti medici”.

In Honduras sembra essere tornata la serenità con Nicolas Vaporidis che si è riconciliato con Nick e dà ora consigli a Mercedesz Henger su come comportarsi quando Edoardo farà ritorno. In particolare, l’attore invita la sua compagna d’avventura a non mostrare troppo il suo interesse, in quanto pare che il Tavassi l’abbia friendzonata (termine usato quando la persona a cui si è interessati vuole solo un’amicizia).

Si scaldano, invece, gli animi tra Gennaro e Luca Daffré. Quest’ultimo ha pescato tre pesci e ha scelto di condividerli con Carmen, Estefania e Nicolas. Per questo motivo, Auletto se la sarebbe presa. Ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non sembra pentito della sua scelta: “Non è che vado a chiamare uno che sta lì sempre a dormire. Mi piacerebbe che sia lui a prendere iniziativa, senza che stiamo noi a imboccarlo”.

Intanto, su Playa Sgamatissima Pamela Petrarolo non trattiene le lacrime quando scopre che il fuoco si è spento. Non riesce a capire come sia accaduto, visto che è rimasta sveglia tutta la notte per mantenerlo acceso. Lo spirito dell’Isola le dà la possibilità di riavere il fuoco, ma solo se rinuncerà a due porzioni di riso. Pamela accetta subito la proposta: “L’importante è avere il fuoco”.