Isola 16, Marialaura: piccante sogno su Daffrè. Edoardo ed Estefania vicini

All’Isola dei Famosi 2022 non si sono formate delle nuove storie d’amore, sebbene questa edizione sia iniziata proprio con un cast basato sulle coppie. Inizialmente, sembrava che fosse nata una relazione tra Roger Balduino ed Estefania Bernal. Il tutto, però, si è concluso con un nulla di fatto, anzi entrambi hanno ammesso di fronte alle telecamere di aver architettato tutto per raggiungere il favore del pubblico. Intanto, l’arrivo di Marialaura De Vitis sembrava dare inizio a una nuova storia d’amore in Honduras, quella con Alessandro Iannoni.

In realtà, anche in questo caso, si è rivelato tutto un buco nell’acqua. Il figlio di Carmen Di Pietro non era interessato ad approfondire una conoscenza con l’ex fidanzata di Paolo Brosio, che ora sembra volersi buttare tra le braccia del bel Luca Daffrè. Durante la scorsa puntata, Ilary Blasi le ha fatto notare che per lei questa esperienza non ha portato nulla di positivo sul lato sentimentale, come lei avrebbe voluto. Ma pare che da parte sua non ci sia rassegnazione, anzi. Marialaura oggi si avvicina a Luca, facendogli sapere di aver fatto un particolare sogno.

La giovane naufraga ammette di averlo sognato, ma di non poter rivelare i dettagli. Innanzitutto, precisa che non si è trattato di un incubo, bensì di un sogno molto bello. Alla conversazione si unisce Edoardo Tavassi, il quale ipotizza che abbia sognato una scena a luci rosse. Inizialmente, la De Vitis smentisce, mostrandosi abbastanza imbarazzata. Dopo di che, racconta qualche dettaglio del sogno, lasciando tutti all’immaginazione.

“Eravamo vicini di camera in hotel e sentivo bussare. Vado a vedere e c’era il cervo e gli ho aperto. E poi il sogno è continuato… Eravamo molto complici, c’era della passione… Lui, invece, ha sognato che lo nominavo. Se si avvera fuori di qua, gli dirò che avevo avuto un sogno premonitore”

Queste le parole di Marialaura, che non conferma nulla, ma imbarazza non poco il giovane Daffrè. Nel frattempo, la clip del daytime di oggi dell’Isola dei Famosi 16 mostra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal molto complici. I due appaiono in sintonia, mentre giocano tra la sabbia e l’acqua del mare.

In particolare, il fratello di Guendalina fa notare che la naufraga argentina è molto auto-ironica. Non solo, ironizza così: “Quando parlo non mi capisce e quindi abbiamo un rapporto meraviglioso”. Intanto, anche Estefania non risparmia il suo parere positivo su Edoardo.

“Edo sta diventando un figo pazzesco”, fa notare la Bernal e non è l’unica a pensarlo. Ma proprio durante la scorsa puntata Guendalina Tavassi aveva fatto sapere al fratello che ora approva il suo rapporto con Mercedesz Henger, che ha ricevuto l’approvazione anche da parte della madre.

Certo, tra Edoardo ed Estefania potrebbe esserci anche solo un’amicizia di complicità e affetto, ma in Honduras tutto può succedere! Al pubblico, però, sembra non piacere il fatto che il Tavassi, dopo le dure critiche, si è avvicinato così tanto alla Bernal.

Intanto, i naufraghi decidono di cambiare spiaggia. A raccontare al pubblico cosa sta accadendo ci pensa Nicolas Vaporidis, il primo finalista di questa edizione.

“Questa mattina abbiamo traslocato. Abbiamo deciso di auto-gestirci. La Playa che ci era stata assegnata non era di nostro gradimento. Da ribelli, ci siamo trasferiti su un’altra spiaggia”

Carmen Di Pietro fa notare che tutti hanno partecipato al trasloco, portando tutto sulla nuova spiaggia, dove il clima è più mite e l’acqua del mare piace di più al gruppo. Anche Nick ha dato ovviamente il suo aiuto per spostare tutto quanto.