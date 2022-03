Isola 2022 e La pupa e il secchione: presenti Dayane Mello e Moser, come

L’Isola dei Famosi 2022 e la quarta edizione de La pupa e il secchione sono pronti ad approdare nelle prime serate di Canale 5 e Italia 1. In questi due programmi verrà dato spazio a Dayane Mello e Ignazio Moser, ma come? Diventeranno conduttori degli spazi dedicati alle due trasmissioni. Entrambi gli show torneranno nelle case degli italiani subito dopo la finale del GF Vip 6, ma in due serate differenti. Ilary Blasi inizierà la nuova edizione dell’Isola il prossimo 21 marzo su Canale 5, mentre Barbara d’Urso si prenderà il prime time del martedì di Italia 1, partendo dal 15 marzo.

Ormai è tutto pronto per l’Honduras e anche per lo show che vede al timone Barbarella. Intanto, proprio oggi, Mediaset annuncia l’arrivo di due show digital only che affiancheranno entrambe le trasmissioni. Un po’ com’è successo con il GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. La striscia dedicata ai naufraghi in Honduras sarà Isola Party. Animerà le serate di Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) dal 21 marzo Isola Party. Alla conduzione ci saranno Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Il 15 marzo partirà, invece, Pupa Party con Dayane Mello e Andrea Dianetti. La modella brasiliana di recente aveva rivelato ai fan che ci sarebbe stata presto una grande novità che l’avrebbe vista protagonista. Ed ecco che oggi, mentre Mediaset fa l’annuncio, condivide con il pubblico che la segue la sua gioia. Pioggia di commenti positivi da parte dei fan che si congratulano subito con lei per questa nuova esperienza.

Isola dei Famosi, arriva Isola Party

Dal 21 marzo, proprio quando prende inizio il reality show di Ilary Blasi, torna su Mediaset Infinity Isola Party. Tale programma digital only aiuterà a commentare quanto accade in Honduras ai vari naufraghi. Dunque, ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30, Ignacio Moser e Valentina Barbieri avranno il compito di rivelare i segreti del reality, con la presenza di ospiti speciali e con la complicità degli utenti di Twitter.

Moser è noto a tutti: solo ieri, con Le Iene, ha organizzato un particolare scherzo alla sua Cecilia Rodriguez. Valentina, invece, è pronta a farsi conoscere dopo aver sfondato nel mondo social network. Nel 2017 ha mosso i primi passi su Instagram come content creator. Il successo è arrivato durante il lockdown, condividendo le imitazioni di personaggi noti sul web e sul piccolo schermo.

La pupa e il secchione, arriva Pupa Party

Ogni martedì, partendo dal 15 marzo, Dayane Mello e Andrea Dianetti saranno i conduttori su Mediaset Infiniti di Pupa Party. Anche loro, insieme a ospiti speciali e alla comunità di Twitter, avranno modo di commentare cosa accade nello show di Italia 1 tra le pupe e i secchioni. L’appuntamento è dalle ore 20.30 fino alle 22.30.

Il pubblico ormai conosce abbastanza bene Dayane nel mondo dei reality tv. Chiaramente, neanche Dianetti è un volto sconosciuto sul piccolo schermo, anzi. A 18 anni prese parte ad Amici come attore, ha poi lavorato nel mondo del cinema e in tv. Ad esempio, i telespettatori l’hanno visto ne I Cesaroni e nella sitcom Camera Café.

Inoltre è uno dei cento giudici del muro di All Together Now e non è nuovo su Mediaset Infinity, visto che ha condotto Isola Party nel 2021 con Valeria Angione