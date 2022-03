Cecilia Rodriguez sparita da Instagram, per Ignazio? Cosa sta succedendo

Cecilia Rodriguez si è cancellata da Instagram, come aveva già annunciato di voler fare. Chechu ha mantenuto fede alla promessa, insomma. Non molto tempo fa si era lamentata del fatto che le chiedessero sempre e solo di Ignazio Moser, come se la sua vita ruotasse intorno al suo fidanzato. In quel periodo Ignazio era all’estero, ma il fatto che una coppia faccia esperienze o viaggi anche in solitaria non vuol dire che sono in crisi. Invece vedendo Moser in giro per il mondo da solo ha scatenato i fan, che hanno cominciato a riempire di domande Cecilia.

Era fine febbraio quando Cecilia minacciava di abbandonare i social. In quella occasione il suo sfogo era stato chiaro, limpido e cristallino: non aveva usato mezzi termini per dire che si era “rotta profondamente”. Non avrebbe voluto essere maleducata in quella occasione, aveva spiegato, ma evidentemente i continui messaggi l’hanno portata al limite. Sperava di parlare per l’ultima volta, altrimenti si sarebbe cancellata da Instagram perché il suo profilo è appunto il suo profilo. Non quello di coppia con Ignazio.

La Rodriguez era stata più che chiara: lei ha il suo lavoro e la sua vita. Anche se molto dipende da Ignazio non vuol dire che tutto ruoti intorno a lui, ma soltanto che sono semplicemente innamorati. “Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui”, aveva aggiunto. Quindi la minaccia di lasciare Instagram, che ha avuto un seguito oggi. Cecilia era stufa di tutte le domande sul fidanzato, era pronta a dedicarsi ad altro anche perché Moser non era di certo il suo lavoro, ma il suo fidanzato. E tale doveva restare.

Questo avvertimento non deve aver funzionato, perché oggi Cecilia Rodriguez è sparita da Instagram. Si sarà solo presa una pausa? Oppure è una scelta definitiva? Di sicuro è una scelta maturata nel tempo e non improvvisa, dato che aveva già spiegato per cosa era pronta a rinunciare ai social. Come ha reagito Ignazio Moser? Non ha accennato alla questione sul suo profilo Instagram, ma tra le stories ha pubblicato tre puntini di sospensione… Sarà riferito alla decisione della sua fidanzata? Attenzione, però: potrebbe esserci lo zampino delle Iene!