Cecilia Rodriguez minaccia di lasciare Instagram: c’entra (anche) Moser

Cecilia Rodriguez, nella giornata di oggi 28 febbraio 2022, ha usato il suo profilo Instagram per sfogarsi su un tema che evidentemente le arreca molto fastidio. La sorella minore di Belen non le ha mandate a dire e ha detto senza mezzi termini che non vuole costantemente ricevere domande a proposito del suo fidanzato, Ignazio Moser. Ecco cosa ha detto e i motivi precisi della lamentela.

Cecilia Rodriguez, lo sfogo: “Il mio Instagram non è solo Ignazio”

Cecilia Rodriguez, negli ultimi giorni, è stata molto impegnata con la Milano Fashion Week. Il suo fidanzato Ignazio, invece, ha trascorso una settimana negli Stati Uniti per lavoro, tra Detroit e New York. Oggi, 28 febbraio 2022, il compagno di ‘Chechu‘ è tornato in patria. Prima di accoglierlo la 31enne ha deciso però di sbottare sui social. In alcune storie Instagram la modella e influencer, che ha spiegato di aver ordinato la casa in attesa del ritorno del fidanzato, è apparsa molto infastidita. Il motivo? Alcuni messaggi che a quanto pare hanno avuto come oggetto proprio Moser.

“Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato.”

A quanto pare l’argentina non ha apprezzato eventuali domande o opinioni sulla lontananza tra lei e il compagno. La Rodriguez, anche se ha ammesso che ovviamente la sua vita comprende tanto anche Moser, non vuole essere continuamente accostata a lui, come se fosse un individuo totalmente dipendente dalla coppia. L’influencer ha continuato così:

“Io ho il mio lavoro, la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore. Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro, è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. per questo lo devo farlo vedere per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato.”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme

In seguito la sorella di Belen ha mostrato, per la gioia dei followers, il suo fidanzato appena rientrato tornando alla normale “programmazione” del suo profilo che comprende molte storie che immortalano la sua vita di coppia. La storia tra i due, insieme da quasi 5 anni, sembra andare a gonfie vele. Di recente l’influencer, che non fa altro che esprimere esplicitamente l’amore per il trentino, ha rivelato di non essere mai stata davvero innamorata prima. Questa rivelazione è suonata a molti come una frecciatina nei confronti di un suo ex famoso, Francesco Monte.

Anche dal punto di vista degli affari è un bel momento per ‘Chechu‘. Il brand di abbigliamento fondato insieme ai fratelli Belen e Jeremias sta riscuotendo molto successo. Lo stesso si può dire per quanto riguarda il Sister’s Market, il pop up store aperto a Milano a dicembre 2021 insieme alla sorella maggiore.