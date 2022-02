Cecilia Rodriguez svela la verità sui suoi ex: frecciata a Francesco Monte

Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, al momento si sta godendo la sua storia d’amore con Ignazio Moser con il quale ha condotto Ex On The Beach Italia. Nel suo passato, com’è noto, c’è una storia d’amore con il modello e cantante Francesco Monte. Le parole dell’argentina sui suoi amori prima di incontrare Moser sono suonate a molti come delle frecciatine al veleno contro di lui.

In occasione del periodo di San Valentino il profilo YouTube di MTV Italia ha pubblicato un video esclusivo nel quale Cecilia Rodriguez ha risposto ad alcune curiosità a proposito dell’amore e, restando in tema con il programma che conduce, Ex On The Beach, proprio sui suoi ex. Di fronte alla domanda “Quante volte sei stata innamorata?” la 31enne ha dato una risposta per certi versi inaspettata.

“Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio.”

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, acqua passata?

Queste parole hanno tutta l’aria di essere una bordata al celebre ex di “Chechu”, Francesco Monte, che probabilmente non le prenderà bene. In soldoni l’argentina ha detto infatti di non aver mai veramente nutrito amore verso di lui. Eppure la relazione tra i due è durata ben quattro anni, fino all’ingresso della 31enne nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Qui la sorellina di Belen ha incontrato Ignazio Moser, con il quale si può dire che è stato amore a prima vista. “Appena l’ho visto ho detto ‘Oh dio, io lo voglio’, ma ero fidanzata e non potevo. Alla fine è stato colpo di fulmine perché appena l’ho visto mi è piaciuto”.

Cecilia Rodriguez è stata spesso accusata di essersi comportata male nei confronti di Monte, buttandosi subito in una nuova relazione senza aver chiuso la love story con lui. Nonostante le critiche e le voci oggi Cecilia e Ignazio, insieme ormai da quasi 5 anni, sono una coppia più solida che mai. Lo scorso ottobre 2021 i due si sono trovati davanti proprio Monte in un locale milanese. Nonostante il passato burrascoso a quanto pare il cantante e Moser hanno conversato amabilmente, dimostrando che non c’è rancore tra loro. Cecilia, invece, in quell’occasione è rimasta in disparte.

La domanda seguente a cui “Chechu” ha risposto nel video di MTV è stata: “Cosa ti ha fatto innamorare di Ignazio?”. La 31enne ha subito raccontato i primi momenti in cui ha capito di essere attratta dal suo attuale fidanzato. “Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa.. […] Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”. Rispondendo ad altre domande l’argentina ha poi svelato di non essere mai tornata con gli ex. Anzi, ha spiegato, lo ha fatto con il suo primo fidanzato ma, a quanto pare, non è andata bene. La 31enne ha anche ironizzato sulla sua gelosia, dicendo di fare spesso scenate, incurante del luogo o del momento. “Quando mi parte, mi parte” ha scherzato la Rodriguez.