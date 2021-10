Francesco Monte, serata con Ignazio Moser: “Cecilia è rimasta in disparte”

Colpo di scena nel mondo del gossip: Francesco Monte e Ignazio Moser hanno trascorso una serata milanese insieme! A lanciare lo scoop Gabriele Parpiglia a Casa Chi: il giornalista ha specificato di aver appreso la notizia direttamente dall’ex tronista di Uomini e Donne, oggi cantante e attore in carriera.

Francesco Monte e Ignazio Moser hanno fatto pace

A quanto pare Monte ha incontrato Ignazio e Cecilia Rodriguez in un locale e Moser ha colto la palla al balzo per archiviare tutte le vecchie ruggini con Francesco. Come ricorderete, il figlio di Francesco Moser e la sorella di Belen si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip nel 2017.

La modella e imprenditrice argentina era impegnata all’epoca con Francesco Monte ma nel bunker di Cinecittà è stata travolta da Ignazio Moser. Un triangolo amoroso che ha dato scandalo e tenuto banco per mesi e che ha indubbiamente segnato la storia del reality show di Canale 5 (come dimenticare la spinosa faccenda dell’armadio?).

Stando a quanto raccontato da Parpiglia, Ignazio Moser si è avvicinato a Francesco Monte e i due hanno parlato tranquillamente. Monte ha assicurato allo sportivo che ormai ogni incomprensione è passata e che non ce l’ha in alcun modo con il ragazzo. I due hanno così trascorso tutta la serata insieme parlando pacificamente.

E Cecilia Rodriguez? A quanto pare ha assistito alla scena da lontano, restando in disparte. Del resto proprio di recente – in alcune interviste – la 31enne ha spiegato che non ama restare amica dei suoi ex fidanzati. Quando chiude una storia d’amore l’ex gieffina chiude definitivamente. E così è successo anche con Francesco Monte, dopo quattro anni di relazione.

Nessun rapporto tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Dopo il Grande Fratello Vip Cecilia Rodriguez e Francesco Monte hanno avuto un lungo confronto lontano dalle telecamere e poi hanno deciso di prendere strade completamente differenti. Lontano da Cecilia Monte ha mantenuto un buon legame con Belen, che qualche tempo fa si è complimentata per il percorso che l’ex cognato ha intrapreso nel mondo della musica, da sempre suo grande sogno.