Ignazio Moser sta meglio ma “cause ancora non chiare”: gli aggiornamenti

Aveva annunciato una pausa social per qualche giorno, interrotta per un veloce aggiornamento sul suo stato di salute

Ignazio Moser è tornato su Instagram per un rapido aggiornamento sul suo stato di salute. Nei giorni scorsi aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social perché aveva bisogno di staccare la spina. Il motivo? Dei problemi di salute che lo hanno tormentato per giorni e giorni. Così dopo aver mantenuto gli impegni di lavoro già presi, Ignazio ha avuto la possibilità di lasciare il telefono sul comodino e rilassarsi un po’. Lui ha scelto di farlo in modo volontario perché sentiva che il suo corpo chiedeva a gran voce più riposo, ma i benefici sono stati compresi da tutti dopo il social down.

Instagram, Facebook e Whatsapp non hanno funzionato per ore e ore solo un paio di giorni fa. In un primo momento è scattato l’allarme negli amanti dei social, tutti erano preoccupati e magari non sapevano più cosa fare. Dopo la pausa forzata, però, tutto è cambiato: molti il giorno dopo hanno detto di aver riscoperto delle vecchie abitudini e una pace che non provavano da tempo. Un po’ di detox dai social ogni tanto, quindi, andrebbe fatto a prescindere, ma Ignazio ha spento i social per malessere.

Moser ha parlato dei suoi problemi di salute solo pochi giorni fa, spiegando che sarebbe stato assente per un periodo di tempo. Oggi, a sorpresa, è comparso un messaggio con cui ha aggiornato i fan. Evidentemente ha ricevuto tanti messaggi e questo lo ha spinto a interrompere per pochi minuti la pausa dai social per dare spiegazioni e aggiornamenti. Come sta Ignazio Moser? Lui ha detto che qualche giorno di riposo sono già stati utili, sta meglio ma non è ancora riuscito a capire di cosa si tratta:

“Ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici”

Ignazio Moser sta un po’ meglio quindi, ma deve ancora capire cosa gli è successo. Nel messaggio ha aggiunto che sente spesso parlare di salute mentale ma poche persone se ne prendono cura, lui compreso. Ha consigliato di ascoltare di più il proprio corpo e la mente, mettere sé stessi al primo posto ogni tanto e pensare a star bene. La salute è sempre al primo posto e quella mentale non è da meno a quella fisica, anzi.