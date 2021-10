Ignazio Moser, pausa dai social: “Problemi di salute”, fan preoccupati

Ignazio Moser sarà assente da Instagram e dai social per qualche giorno. Lo ha annunciato lui stesso con un messaggio che sta preoccupando i suoi fan, ma in realtà anche lui sembra abbastanza preoccupato. Dalle sue parole sembra di capire che Ignazio sta vivendo dei giorni conditi da un po’ di ansia, un’ansia che passerà quando farà tutti i controlli del caso. Ancora non si sa quindi di cosa sta soffrendo né ha descritto i sintomi, ma sembra intenzionato a fermarsi per qualche giorno e stare a riposo. Soprattutto staccherà la spina dai social per capire cosa sta succedendo al suo corpo.

Ignazio ha annunciato infatti che si prenderà una pausa dai social in attesa di capire cos’ha e come dovrà curarsi. Sì, non sa neanche quali cure dovrà fare perché prima si dovrà individuare il problema. Lo ha specificato lui stesso nel messaggio scritto tra le storie di Instagram. Il profilo è stato attivo fino a ieri, anche perché Ignazio ha partecipato a un’iniziativa insieme ad altri influencer che è durata qualche giorno. Da oggi però tutto cambierà:

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni”

Ha promesso di tenere tutti aggiornati, ma per il momento deve rimanere tranquillo e capire cosa gli sta capitando. Leggendo il suo messaggio, però, molti fan si sono subito preoccupati anche perché Ignazio ha scritto che non sa di cosa soffre. L’ignoto insomma ha allarmato qualcuno e di sicuro al fidanzato di Cecilia Rodriguez sono arrivati e arriveranno numerosissimi messaggi di supporto e di affetto.

Non resta che attendere qualche giorno e rispettare la sua volontà di staccare per qualche giorno dai social. Appena scoprirà cosa sta succedendo anche i fan potranno sapere come sta Ignazio Moser. Non è da escludere che Cecilia possa tenere i fan aggiornati anche durante la pausa social del suo fidanzato. Non resta che fare un grande in bocca al lupo a Ignazio e sperare per il meglio. Naturalmente auguriamo a Moser di rimettersi il prima possibile da questi problemi di salute, con la speranza che non sia nulla di grave e di preoccupante.