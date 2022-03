Pupa e il Secchione, Barbara d’Urso: “Ecco il cast, c’è uno degli Onestini”

Barbara d’Urso, dopo mesi di “purgatorio” pomeridiano, è pronta a tornare in prima serata (seppur retrocessa da Canale Cinque a Italia Uno): il 15 marzo, data in cui comincerà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, è sempre più vicino. Lo show durerà un paio di mesi, più precisamente otto settimane, Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice campana ha spiegato in che modo tenterà di cambiare pelle al format, che è nato nel lontano 2006. Innanzitutto, Barbara ha sottolineato che l’idea di fondo è quella di trasformare la trasmissione in un “incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari”.

In totale, tra Pupe/i e Secchione/i, saranno 22 i concorrenti, molti dei quali già noti al pubblico televisivo. Ad esempio, ha confermato Barbara d’Urso, prenderanno parte al programma tra le Pupe Flavia Vento e Paola Caruso. E ancora, tra i Pupi, ecco Francesco Chiofalo. Nella categoria secchioni sbarcheranno Aristide Malnati (già ex gieffino vip) e Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera (nel game show di Gerry Scotti, il bresciano ha vinto oltre 760mila euro).

I nomi finora citati erano già trapelati nei giorni scorsi in relazione al cast. La d’Urso, a Tv Sorrisi e Canzoni, dà un’altra esclusiva sul cast, aggiungendo che tra i Secchioni è stato arruolato Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca. ‘Gianma’ ha già lavorato con la conduttrice napoletana, partecipando al Grande Fratello Nip 16. “Lui è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”, ha annunciato Barbara.

Barbara d’Urso: conferma due dei tre giurati de La Pupa e il Secchione

Capitolo giurati: saranno tre. Due sono già stati ufficializzati e sono Federico Fashion Style e Antonella Elia. Barbara ne ha dato conferma, aggiungendo che il terzo nome sarà svelato all’ultimo momento. I ben informati, tra cui i giornalisti di Tv Sorrisi e Canzoni, non hanno dubbi sul fatto che la terza figura in giuria sarà Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preso una batosta al Grande Fratello Vip 6, venendo eliminata a un passo dalla finale. Il bicchiere mezzo pieno è che, laddove arrivasse la conferma ufficiale che sarà lei la terza opinionista de La Pupa e il Secchione, avrà tempo per rifiatare una settimana prima di avventurarsi in una nuova avventura televisiva.