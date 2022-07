Isola 16, Mercedesz: “Dopo il reality sto malissimo, sto morendo dentro”

Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi 2022 non si è ripresa, anzi. Questa esperienza sembra aver messo k.o. l’ormai ex naufraga, arrivata fino alla finale, dove ha conquistato il quarto posto nella classifica finale. Al momento, si trova in un resort a Sanremo, in compagnia di Elena Morali. Quando resta sola, Mercedesz decide di confessare quali sono le sue reali condizioni fisiche dopo il suo percorso in Honduras. Attraverso le Stories di Instagram, ammette che non sta bene, anzi. Inizialmente, annuncia che per lei è arrivato il momento di rivelare al pubblico una cosa che stava cercando di nascondere da quando è tornata in Italia, sia ai fan che alla maggior parte dei suoi amici.

Nella sua stanza d’albergo, la giovane Henger spiega nel dettaglio qual è la situazione che sta vivendo. Rivela di voler fare questa confessione a tutti perché le è capitato di incontrare i fan che hanno notato la sua faccia da “voglio uccidere tutti”. Lei, in queste occasioni, ha cercato di nascondere il suo malessere, affermando di sentirsi solo un po’ sfasata. Invece, Mercedesz dopo l’Isola 2022 non sta affatto bene.

“Io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente. […] In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata in piscina con mia sorella (infatti mi prende in giro) sono stata male”

Mercedesz ammette che vorrebbe recarsi nella spa dell’albergo in cui si trova, insieme a Elena Morali: “Ma non posso, perché so già che starò male e le rovinerò la spa anche a lei”. Detto ciò, la figlia di Eva Henger assicura che questo malessere non le impedirà di mangiare o di godersi la vita, stando con i suoi amici. Sicuramente non le permetterà di scendere in spa “ma solo per recuperare e poter poi andare in un posto che poi vedrete”.

Dopo l’esperienza in Honduras, Mercedesz sta male, sebbene riesca a lavorare e a viaggiare: “Però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di me…a”. L’ormai ex naufraga crede di dover fare questa confessione, in quanto ha capito che autoconvincersi che sta bene “non funziona”. Inoltre, precisa di non aver mai avuto “tante emicranie di fila” in vita sua.

Vuole continuare comunque a godersi tutte le cose belle che le erano mancate ed è convinta che il suo corpo dovrà solo stare al passo. Infine, aggiunge: “E no Eva Henger in ospedale non ci vado”. Taggando la madre nella sua Storia di Instagram, che di recente ha avuto un serio incidente stradale, fa capire che le ha appunto consigliato di recarsi in ospedale per via di questo malessere.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi

Mentre Mercedesz spiega quali sono le sue condizioni di salute, Edoardo Tavassi risponde ad alcune curiosità dei fan, tra cui una riguardante il suo lavoro. Ma cos’è successo tra i due dopo il reality show di Canale 5? Si sono sentiti, però ancora non è chiaro se le loro strade siano destinate a incontrarsi oppure no. Il Tavassi sembrava aver preso le distanze dalla Henger dopo la finale. Invece, l’ex naufraga ha ammesso che per lei Edoardo non rappresenta affatto un capitolo chiuso.