Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi è tornato al suo lavoro. Lo ha rivelato rispondendo alle domande dei follower su Instagram e tra le tante ce n’era una su cosa fa nella vita. Tante erano su come si vive sull’Isola, in realtà. C’è ancora gente che si domanda se nel reality si mangia di nascosto oppure non si mangia davvero. Edoardo ha fatto notare che se tutti dimagriscono è proprio perché non si mangia: non c’è mica un chirurgo plastico che fa la liposuzione ai concorrenti, ha aggiunto. Pare però che abbia intenzione di perdere ancora qualche chilo: è ancora a dieta.

Una volta rientrato in Italia si è tolto qualche sfizio, come panino con l’hamburger e pizza, ma ha dichiarato di essere a dieta. Ha svelato che non è ancora convinto del suo nuovo look e non sa se terrà il taglio dei capelli corto. Tra le tante domande ce n’era una in cui gli hanno domandato che lavoro fa, con una faccina che ride. Edoardo ha risposto scherzando su questa faccina: “Ride, perché io non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro mo”. Dopo questa premessa ironica e giocosa, Tavassi ha parlato del suo lavoro: si occupa di fare video per dei chirurghi plastici. Mentre sono in corso gli interventi, lui è presente e riprende l’operazione per poi montarne il video. “Lo facevo già prima e ho ricominiciato”, ha aggiunto.

In effetti sulla sua pagina Facebook si presenta come creator di video, ma tanti si domandavano nello specifico cosa facesse il fratello di Guendalina. Tanti avranno pure pensato che non avesse un lavoro, che vivesse sulle spalle della sorella o di qualcun altro. Le solite malelingue, insomma. Così non è, Edoardo Tavassi ha un lavoro ed è pure particolare. Nella vita insomma si occupa di video e al momento collabora con dei chirurghi estetici.

Nelle storie in cui ha risposto alle curiosità dei fan pare sia proprio in un ufficio, magari il suo. Cosa fa nella vita Edoardo Tavassi non è più un mistero. Per il momento l’Isola dei Famosi potrebbe essere stata solo una parentesi per lui in televisione, ma mai dire mai.