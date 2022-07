Eva Henger sulla sedia a rotelle: “Ho paura di uscire”

L’attrice e soubrette sta facendo i conti con i postumi del terribile incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso aprile in Ungheria

Lunga convalescenza per Eva Henger. La madre di Mercedesz ha lasciato la clinica romana dopo il tragico incidente stradale dello scorso aprile avvenuto in Ungheria, che ha causato anche la morte di due persone anziane. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha subito numerosi interventi chirurgici e oggi ancora non cammina: la 49enne si muove infatti con l’aiuto di una carrozzina. In più ad una gamba non ha tolto il tutore.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Eva Henger ha dichiarato che la riabilitazione non è facile, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Ci sono giornate in cui i dolori sono fortissimi e la soubrette piange di continuo e altri in cui invece è più serena e spensierata. Eva ha ammesso di non avere più certezze per il futuro, di non vedere più la vita come un tempo perché l’incidente le ha mostrato che tutto può finire da un momento all’altro.

Eva Henger ha affermato:

“Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”

L’ex star di Paperissima Sprint ha confidato di soffrire ancora di attacchi di panico. Eva ha iniziato ad averli qualche anno fa, quando un suo collaboratore è morto tra le sue braccia a causa di un infarto. In passato ha dovuto fare i conti pure con tre attacchi di panico al giorno. “Mi avevano prescritto delle medicine, mi sembrava di morire”, ha precisato.

La dinamica dell’incidente

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Eva Henger ha spiegato la dinamica dell’incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso aprile. La donna andava a 52 chilometri all’ora quando due persone si sono schiantate contro la sua auto. Due anziani signori che sono morti proprio nel sinistro. Le indagini della polizia sono attualmente in corso ma Eva non è indagata.

Quel giorno la Henger era in compagnia del marito Massimiliano Caroletti e stava andando a prendere un cagnolino per la figlia Jennifer. In realtà doveva esserci pure quest’ultima in auto ma alla fine è rimasta a casa dopo un litigio con la madre. Una vera e propria fortuna per tutta la famiglia.

Le vacanze di Eva Henger

Via Instagram Eva Henger ha fatto sapere che nonostante la carrozzina trascorrerà l’estate a Sharm el Sheik, dove ormai è di casa. In Egitto Caroletti cura gli interessi di alcuni resort e ogni volta Eva ne approfitta per concedersi una vacanza al sole e al mare.