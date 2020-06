Irama vince Amici Speciali: il monologo per Floyd è da standing ovation

Il vincitore di Amici Speciali è Irama: la vittoria del cantante dopo il monologo dedicato a George Floyd

Irama ha vinto Amici Speciali ed è alla sua seconda vittoria nel talent show che lo ha rilanciato pochi anni fa. Filippo è stato infatti già vincitore nella 17esima edizione. Il cantante ha anche recitato un toccante monologo dedicato a George Floyd come ultima esibizione della finale, un momento che ha emozionato tutti e c’è stata una standing ovation per lui, ma l’applauso è andato anche verso Floyd. Questo un passaggio del monologo di Irama su George Floyd: “Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini. Io non sono come te, io non sono un vigliacco. Io non gli schiaccio la testa sull’asfalto come fosse, come dite, un negro. Mentre lui ha usato il suo ultimo respiro per dire ‘Mamma’. Io non sono un nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango come lui, adesso sono come lui”. Si è conclusa con questa forte emozione l’edizione benefica del talent show di Maria De Filippi, in cui abbiamo visto sfidarsi dodici talenti ex allievi della scuola di Canale 5, a eccezione di Michele Bravi e Random, che però sono stati altrettanto amati dal pubblico di Amici.

Amici Speciali, tutta la finale del 5 giugno minuto per minuto: le sfide e cosa è successo

Dopo tre puntate di sfide, i finalisti sono stati Alessio Gaudino, Michele Bravi, Irama e Umberto Gaudino. Quest’ultimo ha preso il posto lasciato vuoto da Stash, che in settimana ha deciso di rinunciare alla finale di Amici Speciali. Ma vediamo adesso cosa è successo durante la finale, in cui ricordiamo si sono esibiti tutti i concorrenti, non solo i quattro finalisti. A dare inizio alle sfide è stato Umberto, che ha scelto di sfidare Alessio. Hanno scelto successivamente due tra gli altri concorrenti da schierare dalla loro parte. Umberto ha scelto Alberto e Andreas, mentre Alessio ha puntato su Giordana e The Kolors (e Stash ha ricevuto un regalo speciale da Maria). A proseguire la corsa verso la vittoria è stato Alessio, che ha scelto poi di sfidare Michele Bravi. Il cantante si è fatto affiancare da Gaia, Javier e Random. Alessio invece ha scelto Gabriele come suo terzo compagno di sfida. Dopo una telefonata di Carlo Conti e la manche tra i due finalisti, abbiamo appreso che in finalissima contro Irama sarebbe andato Michele, che ci ha tenuto a complimentarsi con Alessio però.

La finalissima di Amici Speciali tra Irama e Michele Bravi

Irama si è fatto accompagnare nella finalissima da Stash, Gabriele, Andreas e Alberto. Mentre per Michele Bravi si sono esibiti Gaia, Random, Javier e Giordana. Tra una esibizione e l’altra c’è stato tempo anche per vedere Sabrina Ferilli alle prese con un divertentissimo video di Tik Tok! Una lunga sfida tra Irama e Michele Bravi con il supporto degli altri talenti ha portato poi alle carte per scoprire il vincitore della prima edizione di Amici Speciali.