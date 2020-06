Tik Tok sbarca ad Amici Speciali: tutti pazzi per il video di Sabrina Ferilli

Amici Speciali, arriva Tik Tok tra le prove per i giudici: Sabrina Ferilli conquista la coppetta a suon di video

Tik Tok sbarca ad Amici Speciali nella finale: Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello sono stati i protagonisti di questa sfida per la ormai famosa coppetta di vincitore della prova. I giudici infatti nel corso delle quattro puntate si sono sfidati su prove simpatiche e divertenti, ma mai nessuno avrebbe pensato di vedere Tik Tok ad Amici Speciali! E invece Maria De Filippi e la sua squadra hanno pensato di portare in scena uno dei fenomeni del momento, scegliendo tra l’altro la challenge che sta facendo impazzire tutti in questi giorni. Dopo aver recuperato una serie di oggetti in un percorso guidati dai Maria e Gerry Scotti sui monopattini, Giorgio e Sabrina si sono sfidati a colpi di Tik Tok.

Sabrina Ferilli e i Tik Tok ad Amici Speciali: la challenge mania colpisce anche i giudici di Maria De Filippi

Stiamo parlando della Sick, with it, cool drop in cui bisogna fare due semplicissimi passi di danza con le braccia e poi far cadere gli occhiali da sole sul viso con un colpo secco della testa. Difficoltà aggiunta per Sabrina, perché Elena D’Amario nel suo video tutorial ha incluso anche un berretto tenuto tra i denti da far saltare sulla testa. Facile a vedersi, un po’ più complicato da farsi! E come se la sarà cavata la nostra giudice? A giudicare dai commenti su Twitter pare benissimo: il video del Tik Tok di Sabrina Ferilli infatti ha letteralmente spopolato. “Regina di Tik Tok”, ha scritto qualcuno. In tantissimi hanno scritto tweet di apprezzamento ed elogiato la simpatia dell’attrice. C’è da dire che Maria e Sabrina in coppia riescono sempre a tirare fuori il meglio l’una dall’altra ed è un piacere vederle in televisione.

Tik Tok ad Amici Speciali: tutti pazzi per i video di Sabrina Ferilli

Ma quello della challenge non è stato l’unico Tik Tok nella finale di Amici Speciali, perché anche Panariello si è dovuto misurare con la Papu Dance. Sabrina invece ha dimostrato le sue doti atletiche facendo una serie di esercizi a ritmo di musica stando in plank. Anche in questo caso, inutile a dirsi, su Twitter sono tutti impazziti per le sue performance!