Carlo Conti, Amici: no al gesto contro Maria, il dettaglio che non sfugge

Carlo Conti ad Amici Speciali dice no al gesto contro Maria De Filippi: il pubblico apprezza

Nel corso della finale di Amici Speciali, in diretta questa sera, Carlo Conti interviene durante un gioco che vede protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice e la nota attrice si sfidano in ‘obbligo e verità’. La prima domanda è rivolta proprio a Maria, la quale dovrebbe rivelare il nome di chi, tra i suoi colleghi, non sopporta. La De Filippi, però, decide di rifiutarsi di rispondere e sceglie, pertanto, ‘obbligo’, anziché verità’. Ed ecco che a questo punto viene chiamato in diretta Carlo Conti. Ovviamente la conduttrice riconosce subito la voce del collega, il quale deve però compiere un gesto non da lui. Infatti, la sfida sta proprio nel sentire il presentatore spernacchiare per dieci secondi contro Maria. Conti decide di tirarsi indietro e di lasciare questo compito a Giorgio Panariello, presente nel programma nelle vesti di giudice. L’attore, invece, sta al gioco e per dieci secondi spernacchia contro la De Filippi.

Carlo Conti e Maria De Filippi: la chiamata ad Amici Speciali piace ai telespettatori, il gesto della conduttrice non passa inosservato

Sicuramente un bel gesto quello di Carlo Conti, che si rifiuta di spernacchiare contro Maria, sebbene si tratti semplicemente di un gioco. Ovviamente, la De Filippi sarebbe stata comprensiva qualora il collega si fosse prestato alla sfida. Quanto fatto da Conti non è di certo passato inosservato agli occhi del pubblico, che ha subito commentato positivamente il tutto. In molti apprezzano tanto il fatto che Carlo abbia scelto di rispondere alla chiamata in diretta da Amici Speciali, nonostante non lavori in Mediaset. Questo è un dettaglio che non poteva di certo non essere notato dai telespettatori e non è l’unico. Infatti, quanto poi dichiarato da Maria ha sbalordito un po’ il pubblico.

Carlo Conti su Rai Uno con Top Dieci: Maria De Filippi si congratula e sorprende il pubblico

Il 12 giugno in prima serata su Rai, Carlo Conti inizierà a condurre Top Dieci. Uno show inedito, per cui la De Filippi non può non fare i complimenti al suo collega. Quest’ultimo apprezza chiaramente il gesto di Maria: “Sei troppo buona!” Ed ecco che di fronte a quanto accade, su Twitter i telespettatori appaiono molto felici. Sono tanti coloro che hanno apprezzato il fatto che la De Filippi abbia scelto di fare le congratulazioni a un suo collega, sebbene si tratti di un programma non della Mediaset, bensì della Rai.