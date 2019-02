Irama a Sanremo 2019: la scelta su Giulia De Lellis e le parole per Maria De Filippi

Irama e Giulia De Lellis a Sanremo 2019: la scelta del cantante

Irama ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2019. Tutto merito della canzone La ragazza con il cuore di latta, che è sicuramente una delle più belle di questa edizione. Grazie alla vittoria ad Amici Filippo Maria Fanti è riuscito a ritagliarsi un posto nel mondo della musica italiana. E buona parte del merito va a Maria De Filippi, che lo ha sempre appoggiato e sostenuto. “A Maria devo tantissimo. Senza lei non starei vivendo queste nuove incredibili esperienze. Il calore dei fan mi fa venire la pelle d’oca, è un sogno. Mi sento onorato”, ha ammesso il 23enne al settimanale Di Più. In realtà Irama ha iniziato la sua carriera proprio sul palco dell’Ariston, nel 2016 a Sanremo Giovani, ma all’epoca non ha avuto successo. Il talent di Canale 5 ha dato nuova linfa vitale al suo percorso artistico – dopo un momento buio – e accresciuto la sua popolarità.

Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati da qualche mese

Non solo musica nella vita di Irama. Da qualche mese il cantante è felicemente fidanzato con Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il giovane ha preso una decisione importante su questa relazione, come confessato alla rivista edita da Cairo Editore. “Della vita privata preferisco parlare nelle canzoni, non mi sento ancora pronto a parlare del mio lato intimo. In realtà, anche se può sembrare strano, sono un ragazzo molto timido”, ha chiarito.

Irama e Giulia De Lellis: “Siamo molto felici”

A Vieni da Me Irama si è sbottonato un po’ di più: “Giulia? Siamo molto felici, va tutto bene tra noi”. La De Lellis, dal canto suo, non dimentica mai di sostenere pubblicamente il fidanzato e per la finale di Sanremo 2019 è corsa nella città dei fiori lasciando da parte tutti i suoi impegni.