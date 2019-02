Giulia De Lellis è arrivata a Sanremo: le prime parole della web influencer

Giulia De Lellis pronta a sostenere il suo Irama a Sanremo

Dopo le continue voci sulla presunta crisi tra Irama e Giulia De Lellis, ecco che finalmente tutto si placa. I pettegolezzi sono nati dal momento in cui la ragazza non è apparsa a Sanremo durante le prime quattro puntate. Sarà già crisi tra i due? Questa la domanda posta da milioni di utenti sui vari canali social. Pochi minuti fa, invece, Giulia ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui lascia chiaramente intendere che stasera ci sarà. Ha, infatti, caricato uno scatto del cielo in cui scrive: “Comunque qui splende alto“. Pronta come non mai a sostenere il suo fidanzato durante la puntata finale del Festival di Sanremo. Inutile dire che l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è visto sicuramente come uno dei favoriti alla vittoria. A tutto questo si aggiunge il continuo sostegno della De Lellis che spinge i suoi fan e seguaci a votare e rivotare il suo Irama.

Giulia è arrivata oggi a Sanremo

Dunque, dopo le false voci smentite assolutamente dallo stesso cantante durante la puntata di Vieni da me condotto da Caterina Balivo, oggi ha definitivamente chiuso il cerchio anche Giulietta. E pensare che solo fino allo scorso anno, la romana si trovava nello stesso posto ma con Andrea Damante. Stasera, invece, sarà protagonista di gossip e bersaglio assoluto dei paparazzi di tutto il Festival di Sanremo. L’emozione sarà sicuramente immensa e, chissà che Irama non faccia qualche dedica alla sua amata sul palco dell’Ariston.

Irama possibile vincitore di Sanremo 2019?

Come già anticipatovi, Irama è sempre risultato uno dei più votati durante le prime quattro serate del Festival. C’è chi addirittura lo piazza sul podio. Sarà veramente cosi per il cantante che ha portato all’Ariston La ragazza col cuore di latta? Giulia è arrivata sul posto proprio per stare accanto al suo lui in un momento cosi emozionante della sua carriera artistica. La vittoria potrebbe, poi, rappresentare la ciliegina sulla torta per entrambi i ragazzi!