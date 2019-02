Giulia De Lellis, assente a Sanremo: la reazione all’esibizione di Irama

Giulia De Lellis, assente alla prima serata di Sanremo: dov’era l’influencer e la reazione all’esibizione di Irama

In molti si aspettavano di vederla tra le poltrone del celebre teatro Ariston di Sanremo. E invece niente. La prima serata della kermesse canora più famosa d’Italia non ha visto tra il pubblico Giulia De Lellis, fidanzata di Irama Plume, cantautore in gara con il brano La ragazza col cuore di latta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare che non abbia potuto esserci per impegni lavorativi da sbrigare nella Capitale. Tuttavia non si è persa l’esibizione del suo amato, seguito con entusiasmo e trepidazione da casa, assieme alla famiglia. Naturalmente non sono nemmeno mancate dediche al miele quando l’artista si è materializzato sull’Ariston.

Irama a Sanremo, Giulia a Roma: “Eravamo così incantate”

Giulia ha seguito il ‘suo’ Irama da lontano, senza fargli mancare il suo supporto e senza mancare di emozionarsi. E pazienza per l’assenza all’Ariston nella prima serata. Anche perché i ben informati sussurrano che la De Lellis dovrebbe arrivare a Sanremo nei prossimi giorni. Intanto nella serata di ieri, si è incollata davanti alla tv e ha atteso con trepidante attesa il momento di Irama, come ha fatto sapere attraverso una serie di Instagram Stories. Poi eccolo. “Noi eravamo così incantate“, ha scritto l’influencer mentre Plume era sul palco. L’ex corteggiatrice ha anche ripreso una frase di un’amica da dedicare al cantante: “Non è facile toccare il cuore delle persone“. La ragazza col cuore di latta ha davvero stregato Giulia che anche in mattinata si è fatta viva sui social, scrivendo un tanto breve quanto significativo messaggio: “Ascoltandola, ascoltandoti“.

Andrea Damante, Giulia De Lellis: “Storia che non dimenticherò mai”

La De Dellis tornerà presto in tv. Sarà protagonista del programma che l’ha lanciata, ossia Uomini e Donne, dove troverà spazio in un ruolo inedito durante l’edizione serale che sbarcherà a breve sul piccolo schermo. Nella giornata di ieri ha inoltre parlato al magazine del dating show di Maria De Filippi della sua chiacchieratissima love story passata con il deejay, nonché ex tronista Andrea Damante. “Ho vissuto una storia che non dimenticherò mai (nonostante la sua fine)”.