Irama Amici massacrato, frasi incomprensibili: il pubblico non perdona

Semifinale Amici Speciali diretta, Irama massacrato: cos’è successo al rapper?

Irama fa sempre parlare ad Amici Speciali. Azzarda. Lo fa in ogni puntata, ogni volta di più, e ogni persona dice la propria sulle sue esibizioni e sul suo look di certo non comune. Cos’ha fatto questa volta? Il pubblico di Twitter non ha perdonato quella che è stata definita una “storpiatura” del celeberrimo brano dei Linkin Park Numb: ha aggiunto delle barre che, secondo tanti, non c’entrerebbero nulla; c’è stato anche chi ha sottolineato il fatto che le sue frasi fossero incomprensibili: forse per colpa degli acuti di Stash?

Le barre di Irama aggiunte alla canzone Numb dei Linkin Park: il pubblico non perdona

Il duetto dei The Kolors e Irama ha colpito tutti. Ma c’è stato chi ha criticato non l’intera esibizione, ma la parte in cui Irama ha rappato. Dopo esser stato bersagliato per il suo look (ha spiegato perché è cambiato molto nel corso del tempo), adesso i giudizi si sono tutti concentrati sulle barre aggiuntive della canzone Numb dei Linkin Park: “A me le parti rappate di Irama non piacciono per niente, cioè non si capisce una mazza quando canta”; “Questa volta, mi dispiace, ma per me i Linkin Park non tutti possono cantarli, quindi Giordana e Gaia!”; “Comunque Irama grandissimo ma quando ha cantato lui, non ci ho capito niente, sincera. Però fortissimo uguale”.

Ultime curiosità Amici Speciali: semifinale esplosiva!

Abbiamo visto Michele Bravi emozionarsi dopo le parole di Maria De Filippi, l’inaspettato ritorno del pubblico (composto da persone particolari) e poi… altra pioggia di critiche per Irama! In molti non gli hanno perdonato la traduzione del testo di uno dei pezzi più famosi degli Aerosmith: “No, Irama che canta I don’t want to miss a thing in italiano non posso accettarlo”.