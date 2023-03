Insinna via da L’Eredità? C’è il nome del papabile sostituto, chi è

Sembra che ci siano brutte notizie per Flavio Insinna. Pare che il conduttore stia rischiando di perdere la conduzione de L’Eredità. Secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe sempre più forte l’ipotesi che possa prendere il suo posto un altro volto della televisione italiana, ovvero Pino Insegno. Dalla prossima stagione il programma Rai dovrebbe andare in onda dal mese di dicembre e potrebbe avere come protagonista proprio l’attore. Insegno è già più volte apparso al centro delle indiscrezioni come papabile conduttore del Festival di Sanremo.

Su questo ha ironizzato Fiorello, ma Insegno ha dichiarato in un’intervista a Un giorno da Pecora di non essere interessato al Palco dell’Ariston. Pertanto, si pensa che l’attore comico possa essere catapultato al timone di un programma televisivo come L’Eredità. “Con Pino Insegno succede un casino, bisogna trovare una soluzione”, avrebbe affermato un dirigente Rai di recente, “in questi giorni a dir poco infuocati”. Dagospia svela questa indiscrezione citando il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha una profonda amicizia con l’attore comico.

Ecco cosa si legge su Dagospia al riguardo:

“Giorni in cui il conduttore, amico da circa vent’anni di Giorgia Meloni, viene ricevuto addirittura a Palazzo Chigi. […] Come risolvere la grana Insegno? Come accontentare la premier Meloni che per lui si muoverebbe personalmente? Si cerca un titolo forte e blindato, un titolo quotidiano per garantirgli un buon contratto. Non a caso negli ultimi giorni starebbe prendendo forza l’ipotesi L’Eredità, ora affidata a Flavio Insinna”

Questo quanto dichiara Dagospia sull’eventualità di vedere Pino Insegno al posto di Flavio Insinna a L’Eredità. Quando è iniziato l’anno 2023, per l’attuale conduttore del game show di Rai 1 erano arrivate delle cattive notizie, legate al programma estivo Reazione a Catena. Scendendo nel dettaglio, Insinna non avrebbe reagito bene quando la Rai avrebbe deciso di dare più spazio al programma di Marco Liorni.

Nel frattempo, sono previsti altri grandi cambiamenti in casa Rai e in particolare per Milly Carlucci. Sempre Dagospia fa sapere proprio oggi che la quarta edizione de Il Cantante Mascherato potrebbe essere l’ultima. Tenendo conto dei risultati ottenuti con gli ascolti televisivi, sembra che i piani alti della Rai abbiano deciso di mettere la parola fine al programma che ha alla conduzione la Carlucci.

Questa sarebbe, allo stesso tempo, un’altra brutta notizia per Flavio Insinna. Infatti, quest’ultimo fa parte della giuria della quarta edizione del talent show di Rai 1. Proprio lui è stato protagonista di varie tensioni all’interno del programma. In particolare, il conduttore si è ritrovato a scontrarsi quest’anno con Serena Bortone.