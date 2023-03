Sanremo e i nomi dei nuovi conduttori: stroncatura epica di Fiorello

Fiorello commenta con la sua spiccata ironia, attraverso il suo programma Viva Rai2! gli ultimi rumor sui cambiamenti che avverranno in Rai nei prossimi mesi. Il noto showman della televisione italiana cita Amadeus e la possibilità di vedere Pino Insegno a condurre il prossimo Festival di Sanremo. Con il primo Fiorello vanta un’amicizia ormai da anni, che insieme hanno portato anche sul celebre palco dell’Ariston.

Commentando gli eventuali cambiamenti in Rai, Fiorello dichiara ironicamente:

“Leggo che oltre all’addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di Sanremo a Pino Insegno. Ma tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia”

Già nei giorni scorsi, sempre parlando dei futuri cambiamenti in Rai, Fiorello aveva ironizzato sul fatto che potrebbe creare un nuovo programma intitolato appunto Teleminkia. E l’aveva fatto durante la puntata di mercoledì 22 marzo 2023 in compagnia del suo grande amico Amadeus. Oggi Fiorello scende ancora di più nel dettaglio e ammette di immaginare già il discorso di apertura che Pino Insegno potrebbe fare sul palco del Festival di Sanremo.

Rivelando ai telespettatori, sempre con la sua spiccata ironia, quale potrebbe essere il discorso del doppiatore sul palco dell’Ariston, lo showman utilizza una voce possente. Non solo, ricorda il doppiaggio di Pino Insegno del personaggio Aragorn, uno dei protagonisti della nota trilogia de Il Signore degli Anelli.

“Lui grandissimo doppiatore: ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti. Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell’Ariston, conquisteremo l’Ariston, manderemo gli argonauti nella giuria demoscopica. Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Terra dei Fiori, al mio segnale scatenate l’orchestra!!!”

Non finisce qui, Fiorello ironizza su come potrebbe concludersi questo discorso: “E soprattutto, Amadeus pigliatela in saccoccia!”. Ancora una volta, lo showman conferma la sua vena ironica e lui stesso non riesce a trattenere la risata. In particolare, ciò accade quando invita il suo Amadeus a lasciar perdere la conduzione del suo quinto Festival di Sanremo, ovvero quello dell’anno 2024.

“Pensate ad Amadeus che ora dirà ‘Ho un amico di mer…’. Ma Ama lascia stare il quinto Festival! Riposati! Lascialo fare ai ragazzi che noi abbiano Teleminkia! Stiamo già preparando il palinsesto che andrà in onda dopo Pasqua. Ci sarà il MeteoMinkia, ma anche il gioco La Ruota della Minkia e il programma a quiz il MinkiaTutto”

Pino Insegno non è l’unico nome saltato fuori sul futuro del Festival di Sanremo. Infatti, Leggo ha lanciato l’indiscrezione sulla possibile presenza di Morgan, come co-conduttore a fianco di Amadeus.

“Per Sanremo sembra esserci la schiarita: Amadeus – salvo ripensamenti – dovrebbe condurre anche il Festival 2024 rispettando il contratto già firmato. Con la più probabile presenza di Morgan, spinto da Vittorio Sgarbi e dal centrodestra”

Ora c’è la curiosità di scoprire quali saranno questi cambiamenti in Rai. Pare che da settembre, secondo le indiscrezioni di Tv Blog, ci saranno diverse novità tra cancellazioni e traslochi. In particolare, questi cambiamenti vedrebbero protagonisti Alberto Matano, Serena Bortone, Monica Setta e Francesca Fialdini.