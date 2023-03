By

Gossip e retroscena sul futuro di conduttori e programmi Rai nella prossima stagione televisiva: diverse novità in arrivo

Grosse novità in Rai per la prossima stagione televisiva. Stando a quanto spiffera Tv Blog a settembre ci saranno parecchi cambiamenti sul piccolo schermo. In questo periodo si starebbe decidendo sul futuro di Alberto Matano, Serena Bortone, Monica Setta e Francesca Fialdini.

Partiamo dal conduttore de La vita in diretta: di recente si è vociferato della possibilità di affiancare l’ex mezzobusto del Tg 1 con una presenza femminile. Un po’ come accaduto qualche anno fa, quando Matano conduceva in coppia con Lorella Cuccarini. Si è fatto addirittura il nome di Nunzia De Girolamo, spesso opinionista del programma…

Dopo aver valutato i pro e i contro si sarebbe arrivati alla conclusione di lasciare la conduzione in solitaria di Alberto Matano. Del resto il lavoro del giornalista piace molto al pubblico italiano: grazie al calabrese La vita in diretta è tornato ai fasti di un tempo e a battere il Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Nunzia de Girolamo resterà alla guida di Ciao Maschio, in onda in seconda serata, che sta ottenendo un buon riscontro. Sembra invece ormai certa la chiusura di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone. Sembra che quest’ultima traslocherà alla domenica pomeriggio, dopo la Domenica In di Mara Venier.

Prenderà insomma il posto di Da noi…a ruota libera. E Francesca Fialdini? Molto probabilmente passerà su Rai Tre. Chi prenderà invece il posto di Oggi è un altro giorno? Chi precederà Il Paradiso delle Signore, che è stato già confermato visto l’ottimo riscontro dell’auditel?

A quanto pare si sta valutando la possibilità di inserire in questo slot Monica Setta, attualmente al timone di Mezzogiorno in famiglia con Tiberio Timperi. La bionda presentatrice potrebbe tornare su Rai Uno con Il Fatto del Giorno, talk show tra attualità e politica andato in onda nella stagione televisiva 2009-2010.

Fabio Fazio lascia la Rai?

Menzione a parte merita il caso Fabio Fazio. Stando agli ultimi gossip ci sarebbe una trattativa in corso tra il conduttore ligure e Discovery. Il format Che tempo che fa potrebbe lasciare Rai Tre per approdare su Nove. Il contratto di Fazio è in scadenza e non è certo il suo rinnovo.