Alberto Matano è indubbiamente il re del pomeriggio televisivo. È riuscito a riportare La vita in diretta ai fasti di un tempo, quando veniva condotto con grande successo da Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. L’ex mezzo busto del Tg 1 ha praticamente rubato lo scettro a Barbara d’Urso, per un lungo periodo regina incontrastata con il suo Pomeriggio 5.

Cosa ha Alberto Matano che non ha Barbara d’Urso? A questa domanda il giornalista ha risposto con diplomazia a Il Messaggero, ribadendo che lui e la dottoressa Giò sono completamente differenti: “Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni”. Non ci sono stati tra i due mai litigi o incomprensioni dietro le quinte.

Al contrario di quanto avvenuto con Simona Branchetti, che quando ha sostituito Barbarella un anno fa nel periodo natalizio ha avuto un battibecco con Alberto Matano riguardo un servizio di cronaca nera trasmesso contemporaneamente da Pomeriggio 5 e La vita in diretta.

Alberto Matano è tornato a parlare di Lorella Cuccarini

Chiacchierando con Il Messaggero Alberto Matano è tornato a parlare del suo rapporto con Lorella Cuccarini. I due hanno condotto insieme La vita in diretta nel 2019 e hanno avuto un battibecco dietro le quinte. La showgirl è stata poi fatta fuori dal programma mentre Matano ha continuato la sua avventura in solitaria, riuscendo ad aumentare esponenzialmente gli ascolti tv.

La professoressa di Amici ha più volte attaccato l’ex collega, sia con una lettera pubblica sia in varie interviste, definendo il giornalista un maschilista egocentrico. Diversa la versione dei fatti fornita da Alberto Matano, che ora ha voluto anche tendere una mano a Lorella Cuccarini:

“Cos’è successo tra noi? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare La sua notte vola…”

Lorella Cuccarini sarà infatti protagonista al Festival di Sanremo 2023 nella serata dei duetti come ospite del giovane cantante Olly, che proviene dal contest Sanremo Giovani. La coppia si scatenerà sulle note del più grande successo della soubrette.

Alberto Matano presto in prima serata

Stando ad alcune indiscrezioni Alberto Matano – forte degli ottimi ascolti tv raggiunti con La vita in diretta – sbarcherà presto in prima serata con una serie di speciali. Il diretto interessato non ha né confermato né smentito ma si è detto pronto per un nuovo impegno in televisione.