Alberto Matano è stato ospite di Maurizio Costanzo nella trasmissione radiofonica Facciamo Finta Che, su R101 e insieme a Carlotta Quadri. Naturalmente uno degli argomenti affrontati non poteva che essere il matrimonio con Riccardo, celebrato da Mara Venier. Matano ha parlato ancora una volta con grande gioia dell’onda d’amore che li hanno travolti in occasione delle nozze e ha colto l’occasione per ringraziare tutti, il suo pubblico ma non solo. Matano e suo marito Riccardo si sono sposati dopo 15 anni d’amore, ma nel corso dell’intervento con Costanzo il conduttore ha raccontato qualche curiosità in più sul loro rapporto.

L’amore con l’avvocato è sbocciato ormai quindici anni fa e si sono sposati lo scorso 11 giugno, con un vero e proprio matrimonio “flash”. O meglio, l’organizzazione delle nozze è stata flash: hanno organizzato tutto nel giro di un mese! Erano certi dell’amore che li unisce, ma una domanda di zia Mara ha fatto sì che Riccardo proponesse di sposarsi nel futuro immediato. Il conduttore de La Vita in Diretta aveva già raccontato che lo hanno deciso durante una cena proprio con Mara Venier, che ha chiesto ai due di darsi una mossa con le nozze.

La domanda precisa di Mara è stata questa: “Ma quand’è che vi decidete?”. Matano aveva risposto con un vago “più in là”. Il marito Riccardo invece è stato ben più deciso: “Ha preso il telefono in mano e ha detto ‘Ma no, facciamolo adesso prima dell’estate’, quindi in un mese abbiamo organizzato tutto”. Tutto è stato organizzato e preparato nel giro di poco tempo e il risultato è stato un successo: è stata una grande festa, tutti si sono emozionati e divertiti e la coppia non potrebbe essere più felice di così. Soprattutto per l’affetto che li circonda:

“È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere”

Matano ha fatto notare che questo affetto è anche da interpretare come un segno del fatto che la società sia molto più avanti di quello che qualcuno potrebbe pensare. Alcuni politici, soprattutto, va aggiunto. Quindi Matano ha svelato di aver fatto il primo passo con Riccardo. Tra loro è nato tutto un po’ come nelle favole, una serie di incontri che hanno interpretato come un segnale, un segno del destino. Si sono visti in un ristorante, poi si sono incontrati ancora e alla fine c’è stato un approccio: